El dirigente de las Chivas de Guadalajara, Fernando Hierro aclaró por qué en varios partidos fue fotografiado saludando y conviviendo con los silbantes de los encuentros a lo largo del Torneo Clausura 2023, pero reveló varios puntos que se deben considerar para que no haya especulaciones dentro de la cancha con los rojiblancos.

El director deportivo del Rebaño Sagrado tocó varios puntos en una conferencia de prensa, tras su primer torneo en el futbol mexicano, donde también se dio tiempo de explicar cuál ha sido su relación con los árbitros, ya que saludarlos antes de los partidos no es algo nuevo para él, pues a lo largo de su carrera ha visitado el vestidor de los hombres de negro sin ninguna otra intención que desearles suerte.

“Me hago fotos con los árbitros porque siempre pasa, hay cosas sorprendentes, pero yo no voy a cambiar, porque yo cuando me retire del futbol, saqué mi título de entrenador, de director deportivo, estuve en cursos de árbitros, y he conocido a mucha gente en mi vida”.

“Lo voy a seguir haciendo siempre, porque siempre me gusta ver los estadios, algunos no conocía de esta liga y llego una hora media antes, salgo y le deseo suerte a los árbitros, porque si quisiéramos arreglar algo, sería con el presidente de los árbitros… pero son cosas que no voy cambiar, yo vengo de donde el futbol es transparente y no voy a cambiar, es algo que quería decir”, abundó Hierro sobre algunas críticas que se han generando por charlar con los nazarenos.

¿Cuándo vuelve Chivas a la Pretemporada para el Apertura 2023?

La plantilla principal de las Chivas disfrutarán de 13 días de vacaciones para volver el lunes 12 de junio a Verde Valle a cumplir con las pruebas médicas y exámenes físicos, con la finalidad de arrancar la pretemporada de forma oficial. Algunas versiones que no han sido confirmadas indican que harán la Pretemporada en Querétaro.