Las Chivas de Guadalajara siguen de cerca desde hace un tiempo los pasos de Brandon Vázquez en la MLS. El delantero del FC Cincinnati le marcó incluso un hat-trick al Rebaño que despejó cualquier tipo de dudas respecto a su calidad.

Aunque el propio jugador reconoció en su momento que le interesaba jugar en un equipo como Chivas, finalmente las negociaciones no avanzaron y el centrodelantero mexicoamericano continuó en la MLS.

Sin embargo, esta situación podría cambiar en el corto plazo, ya que Monterrey está muy interesado en Brandon Vázquez. De hecho, ya enviaron una oferta formal al FC Cincinnati, según información del periodista Fernando Esquivel.

Brandon Vázquez interesa a Rayados de Monterrey (Imago7)

Rayados podría terminar con el deseo de Chivas gracias a una millonaria oferta de 6.5 millones de dólares para fichar a Brandon Vázquez. La misma fuente mencionó que la MLS aprobó las negociaciones pero todavía no permitió contacto con el jugador o su agente.

¿Qué dijo Brandon Vázquez sobre Chivas?

“Se acercaron mis representantes y el club diciéndome que Chivas estaba interesado. Yo le había dicho a mi representante que se encargara de todo, que sea lo mejor para mi carrera, eso es lo que me interesa. Sucedió que Cincinnati estaba pidiendo cierta cantidad de dinero que Chivas no quería poner. Tal vez jugar en Chivas sea lo mejor para mi carrera y si es algo que me conviene entonces sí, claro, por qué no?”, expresó tiempo atrás el atacante, en diálogo con TUDN.