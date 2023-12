Las semanas recientes han sido sumamente complicadas dentro de Chivas, no solamente por la sacudida interna por la salida de Veljko Paunovic, sino que también por el reciente título del Apertura 2023 que conquistó el América, por lo que Fernando Hierro dio la cara ante dicha situación.

El Director Deportivo del Guadalajara se mantuvo fiel a su esencia y no se dejó llevar por el momento, por lo que dio una respuesta controversial en su afán de no generar polémica o conflictos innecesarios, ya que solo dijo que el campeonato de las Águilas debe servirles de motivación para coronarse pronto, dejando en claro que el trabajo constante será la clave para alcanzar dicho objetivo.

“Hay que ser realistas, el año pasado jugamos una Final y esto es futbol. Este año hemos vuelto a meternos en playoffs. Veljko ha hecho un gran trabajo, pero esto es futbol, los pequeños detalles. Sé lo que es jugar en un equipo grande y hay otro equipo que gana cinco campeonatos seguidos y sé lo que significa, pero eso lo único que nos debe de dar es fuerza para alcanzar los objetivos.

“No se trata de decir cosas que popularmente quede bien, aquí gusta (en México), decir cosas populares para pelear, no para discutir. Conmigo no van a encontrar eso, he sido jugador, he estado en proyectos muy importantes en mi vida y si pierdes, te levantas y al día siguiente te pones a trabajar. Si gano, mañana me pongo a trabajar y si pierdo, mañana me pongo a trabajar. Ese es el mensaje, nosotros no vamos a parar de trabajar e intentar conseguir por los objetivos.

“De mi parte no venimos a decir quién es mejor o quien deja de ser mejor. La línea es muy delgada, pero sinceramente no vengo a pelearme con nadie ni a ser populista, porque no es mi carácter”, declaró Hierro durante la presentación de Fernando Gago.

¿Cuándo comienza la pretemporada?

La directiva y el cuerpo técnico del Guadalajara decidieron darles varios días de descanso a los jugadores antes de regresar a los trabajos rumbo al Clausura 2024, por lo que reportarán el 21 de diciembre a exámenes médicos para realizar una mini pretemporada.