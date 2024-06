En las Chivas de Guadalajara poco a poco van saliendo a la luz algunos refuerzos que en breve serán presentados de cara al Torneo Apertura 2024 donde está claro que el único objetivo es pelear por el campeonato como lo hicieron en las tres temporadas que estuvo Fernando Hierro.

Sin embargo, llama la atención que en cuestión de una semana empezaron a unirse futbolistas al Rebaño Sagrado y ninguno es de la talla de lo que se había especulado en el pasado, pues tanto Omar Govea como Bruce El-mesmari y Daniel Aguirre, prácticamente son desconocidos para la afición.

En este sentido, el periodista David Medrano manifestó que no entiende lo que intenta la dirigencia de Chivas, cuando en su cantera cuentan con jugadores de gran talento que pueden pelear por un lugar en el primer equipo, por ello cuestionó la llegada de un futbolista como Bruce El-mesmari, quien en América fue enviado a la Sub-23.

“¿Quién está eligiendo los nuevos refuerzos de Chivas? ¿En las básicas no hay un futbolista como El-mesmari, no tienen un novato como él de 22 años?. Jesús Brígido, Yael Padilla, ¿qué onda? No es un futbolista de primera división, hay novatos (en Chivas). No lo entiendo. La gente soñaba con Cortizo (Jordi) y les llega Govea. No chinguen”.

Cortizo era el deseo de la afición rojiblanca. (Foto: Mauricio Salas/JAM MEDIA)

“Tienes al Guti y tienes al Oso. Yo ayer dije, ‘El-mesmari es para que puedan cumplir con la regla del menor’, pero tiene 22 años. La única explicación es que es la recomendación de alguien. Es representado por la misma empresa que representa al Guti. A lo mejor le dicen, ‘échale la mano te va a cobrar barato’. Chivas se gasta fortunas por trabajar con jóvenes y traen a un chavo de 22 años. Gael García, Yael Padilla, Jesús Brígido. Y luego les traten a un jugador que no ha hecho nada, es algo que sigo sin entender”, comentó el famoso comunicador en el Súper Gol de Radiograma Jalisco.

Chivas presenta su nuevo uniforme

Y antes de que se dieran a conocer las caras nuevas del Rebaño salió a la luz el nuevo uniforme que utilizará el Rebaño para la siguiente campaña, el cual fue bien recibido por la mayoría de los seguidores, aunque otros más criticaron la cantidad de patrocinadores que tiene el jersey en la parte frontal.