Jesús Manuel Corona, actual atacante del club Sevilla, fue consultado sobre su opinión en cuanto al regreso de jugadores desde Europa, como el reciente caso de Érick Gutiérrez para reforzar a las Chivas de Guadalajara. Tecatito ofreció un ejemplo que incomodó a la parcialidad rojiblanca en el lugar.

El internacional mexicano, pretendido por el Rebaño Sagrado, participó el martes en una conferencia de prensa en la Perla Tapatía. Tecatito, junto al Sevilla, enfrentan este miércoles al Real Betis en el Estadio Akron, una edición especial del Clásico Andaluz en Guadalajara.

Tecatito Corona, después que Chivas preguntó al Sevilla por sus servicios, fue consultado por esa posibilidad de volver a México. Además, el volante ofensivo opinó sobre el reciente regreso de Érick Gutiérrez, quien salió del PSV en Países Bajos para reforzar al Guadalajara.

Corona habló de la lesión que lo bajó de Qatar 2022

El mediocampista del Sevilla reveló que “de la lesión voy mucho mejor. Físicamente, anímicamente, de menos a más; sobrepasando lo que me pasó, porque fue fuerte. Pero cada vez estoy mejor, me siento cada vez en mi nivel y espero poder demostrarlo ya mañana (miércoles). Después, del futuro, el futuro siempre es así, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí tenemos que tener seguros en la cabeza es que hay que dar el 100 todos los días, entrenar para el Sevilla, donde estoy muy contento y muy feliz“.

La opinión de Tecatito sobre los regresos como Érick Gutiérrez

Jesús Manuel Corona dio su opinión sobre los futbolistas que han vuelto a la Liga MX procedentes de Europa, como el caso de su compañero en Selección México: Érick Gutiérrez. Reconoció que “es respetable. Cada quien va viviendo su vida, cada quien va viendo las oportunidades que tiene, lo que se le presenta en ese momento“. En su intento de dar un ejemplo, recordó que “(Diego) Lainez acaba de quedar campeón. Hay que aplaudirle por tener esa garra de también irse joven al Viejo Continente, volver y ver cómo lo está haciendo. Así que bien, lo veo bien“.