La actualidad pone a Chivas como uno de los equipos a seguir en la Liga MX como en la Leagues Cup 2023 debido a que buscan siempre generar peligro en el área rival. Para esto ha sido clave la precencia de referentes que mantengan la idea que pudo transmitirle Veljko Paunovic desde su llegada en diciembre de 2023.

Por otro lado, hay jugadores que deben comenzar a marca la diferencia o dar un plus más para ayudar al equipo, como sucedió con Antonio Briseño en la Liguilla del Clausura 2023. Otro que tiene que aparecer y pagar el gran salario que tiene es Alexis Vega, quien por lesiones o nivel no terminó dar el extra que necesita un plantel que hoy es regular.

Debido a esto, el Gru afirmó que ha cambiado su mentalidad y que busca ser un líder en el Rebaño Sagrado. “Entré en razón, tengo que ser lo más profesional lo que me quede de carrera”, comentó a TUDN.

Y agregó: “Estoy llegando más temprano para tratarme de otra manera, me quedo, soy de los últimos, me quedo en el gimnasio con trabajo que me ponen los fisios, eso me va a ayudar para seguir jugando”. Por último, comentó lo importante que ha sido el entrenador de Chivas.

“Me ha regañado bastante, me ha llamado mucho la atención porque cuando recién llegó llegaba un minuto tarde a la charla, un minuto tarde a la comida. Él me cambió esos hábitos, me dijo que me consideraba un líder”, señaló Alexis Vega sobre Veljko Paunovic.