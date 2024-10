¿Una mentira? Se reveló que Matías Almeyda no llegaría a Chivas para Clausura 2025

En medio del caos que viven las Chivas de Guadalajara tras la traición de Fernando Gago al dejar botado al equipo para irse al Boca Juniors en pleno desarrollo del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, inevitablemente el recuerdo de Matías Almeyda regresa a la mente de una afición que nunca ha dejado de extrañarlo. Pero lejos de poder cumplirse este eterno deseo, lo cierto es que múltiples factores de deben conjugar para que se pueda materializar.

El actual estratega del AEK de Atenas en Grecia sonó para un posible retorno al Rebaño Sagrado ahora que Pintita tomó el primer vuelo que encontró rumbo a Buenos Aires para no mirar atrás. Fue ESPN el que desató el rumor de que el dueño del club, Amaury Vergara, tenía la intención de contratar de nuevo a El Pelado en un futuro cercano, es decir, para el siguiente torneo.

¿Por qué lo de Almeyda a Chivas por qué es tan complicado?

Por esta razón, se habría tomado la determinación de dejar a Arturo Ortega como el timonel interino por lo que resta del Apertura 2024. El problema es que el DT argentino extendió hace poco hasta el 2028 con el conjunto griego y para poder cumplir el capricho de traerlo de vuelta, los rojiblancos tendrían que desembolsar la cifra de 10 millones de dólares, algo que a priori parece una locura, ya que dista mucho de los 2 millones que pagó Boca para arrebatarle a Gago, por ejemplo.

Es por ello que el canal de TV de paga Hi Sports se dio a la tarea de investigar la situación de Chivas y Almeyda, a lo que llegó a una conclusión. “AL MOMENTO. Fuentes de Hi Sports confirman que @Chivas no ha tenido ningún contacto con Matías Almeyda para regresar a dirigir al “Rebaño”. #TodoEsPosible”, publicó la cuenta oficial de X de la televisora.

¿Qué otras opciones tiene Chivas para DT?

Con lo de El Pelado cada vez más lejos, los estrategas en la lista de opciones del Rebaño son Robert Dante Siboldi, además de Gerardo Espinoza quien es de los técnicos que conocen muy bien la institución por haber sido campeón con Tapatío en la Liga de Expansión. Finalmente, otro nombre que suena es el del español Quique Setién.