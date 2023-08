Veljko Paunovic, director técnico de las Chivas de Guadalajara, reconoció el sábado que la derrota 2-1 ante Santos Laguna en el Estadio Corona fue “muy dura“. El estratega advirtió que el revés no estropeará el trabajo que ha realizado hasta la Jornada 6 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado, a pesar de la caída, se mantiene como líder de la tabla de posiciones, con 13 puntos, de forma provisional. En la semana pudiera perder ese puesto, en caso que Atlético de San Luis gane en su visita a Pachuca o que Tigres UANL arrase con Pumas y Santos Laguna.

Guadalajara, después de este traspié en Torreón, disputará su próximo partido del Apertura 2023: el domingo 3 de septiembre frente a Monterrey. Un partido de la Jornada 7 de la Liga MX, que tendrá como escenario el Estadio Akron y donde Veljko Paunovic urgirá de un autoritario triunfo.

¿Qué dijo Veljko Paunovic tras el revés ante Santos Laguna?

El entrenador de las Chivas, durante la conferencia de prensa en el Estadio Corona, afirmó que “el equipo lo intentó, pero no lo suficientemente bien. Aunque no me gusta reconocerlo, pero hoy no nos fue bien“. Asevero que “es una derrota muy dura, pero no vamos a dejar que por una derrota se estropee todo el trabajo que estábamos haciendo hasta ahora. Por lo tanto, mucho ánimo para todos“.

Paunovic le envió su respectivo mensaje a los chivahermanos al reconocer que “sé que la afición está decepcionada, igual que todos dentro del vestuario. Pero es futbol y no hay que dejarse -en un torneo, obviamente- llevar por las emociones demasiado tiempo, más que un día“.

El consejo de Veljko Paunovic al plantel de Chivas

El estratega serbio del Guadalajara señaló en la conferencia de prensa, que “hoy vamos a estar todos de mal humor, vamos a estar todos frustrados. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, cómo se dicen las cosas y lo mejor, sobre todo hablando de cara adentro, es no decir nada. Dejar que pase la noche y todo mundo se recupere, hay que aprender de estos errores“.