El delantero de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, volvió a tocar el tema de su sueño europeo este martes, meses después que cerró el mercado de pases con una oferta que inclusive rechazó, pero reveló que no pierde la esperanza de verlo cristalizado en un futuro próximo.

El estelar atacante del Rebaño Sagrado platicó en exclusiva con W Radio Deportes tras concentrarse con Selección México, que el miércoles 19 de abril enfrenta a los Estados Unidos en Phoenix y comentó que “llegamos contentos, felices a este nuevo proyecto“.

El Gru Vega reconoció que “es un proceso bastante importante, ya nos lo hicieron saber tanto técnico como todo staff y tenemos todas las ilusiones, todas las esperanzas, todos los sueños por delante bien puestos en la cabeza“. Añadió que “sabemos que esos partidos no los tenemos que perder así que trataremos de llevarnos los tres puntos a casa“.

¿Cómo llega Alexis Vega a Selección México?

El atacante del Guadalajara comentó a W Deportes que “he tenido una lesión que ya llevaba un tiempo jugando con ella. Ahora estoy con las mismas ganas, con la misma responsabilidad. Físicamente me encuentro en perfectas condiciones, he trabajado con muchísima fuerza para no tener una recaída. Estoy en toda la disposición del técnico por si me ocupa en cualquier situación, en cualquier posición estaré 100 por ciento preparado para tomar esa responsabilidad“.

¿Qué dijo Alexis Vega de su sueño europeo?

El referente ofensivo de las Chivas recordó que “hablé en su momento que hubo acercamientos, hubo ofertas formales de equipos de Europa, sin duda alguna no me convencían del todo y soy un jugador que tiene que estar 100 por ciento contento donde vaya a jugar y para mi, no era el momento de emigrar a Europa. Sé que va a llegar una oportunidad, la cual la voy a tomar con la mejor decisión“.

