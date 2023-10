Una de las principales incógnitas que se vivieron a lo largo de la semana fue la continuidad de Veljko Paunovic con Chivas debido a la sorpresiva propuesta del Almería de contratar al entrenador rojiblanco, por lo que este sábado el serbio fue el encargado de sentenciar su futuro.

El jueves ya se daba por hecho la contratación del europeo con la escuadra ibérica; sin embargo, el panorama se transformó el sábado cuando el mismo serbio publicó un mensaje en redes sociales insinuando que permanecería en el redil.

Sin embargo, previo al arranque del partido contra Atlas, Paunovic habló con TUDN y dejó entrever que permanecerá en el Guadalajara, ya que desea “quedarse mucho tiempo”, además de sentirse contento por el cariño que le mostró la afición este fin de semana.

“Siempre doy mi máximo, siempre estoy con esta afición, con este equipo, con este club y eso no ha cambiado y no va a cambiar. Mientras yo esté aquí, y quiero estar aquí mucho tiempo, voy a darlo todo. Y aquí estoy.

“No puedo decir que desde el inicio me he sentido querido, pero nos lo hemos ganado. Entre todos hemos hecho un gran esfuerzo y a partir de ese momento voy a las alas de la afición. Hoy salí a correr y el cariño que recibí me ha tocado el corazón. Quiero darle una gran alegría a nuestra afición”, concluyó.