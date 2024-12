Siempre que se da la llegada de un nuevo entrenador a un equipo, los jugadores saben que deberán convencerlo para que los mantenga en la plantilla. Además de mantenerse en consideración, los futbolistas buscan dar lo mejor de sí para ganarse un lugar fijo en el 11 inicial. En ese proceso se encuentra Chivas de Guadalajara, ya que acaba de presentar al flamante DT: Óscar García Junyent.

El español deberá pensar en el mercado de fichajes, apuntando a futbolistas que puedan llegar para potenciar el equipo. Sin embargo, también hay profesionales que pueden dejar la institución, y un caso de ellos es el de Óscar Whalley. El arquero llegó en 2023 por pedido de Fernando Hierro, pero no ha logrado ganarse un lugar en el Rebaño Sagrado.

Whalley no debutó en Liga MX y durante todo el año quedó clara la superioridad de Raúl Rangel. Tala llegó a ser tenido en cuenta en la Selección Mexicana y el mexicano-español quedó totalmente relegado. Veljko Paunovic no lo utilizó en su momento, tampoco lo hicieron Fernando Gago y Arturo Ortega Juárez.

Raúl Rangel es uno de los guardametas de la Selección Mexicana. (Imago)

Ganarse un lugar con Óscar García, el objetivo de Óscar Whalley

El arribo de un nuevo entrenador suele dar ilusiones a los futbolistas que vienen teniendo pocos minutos en el primer equipo. No obstante, en los casos donde los arqueros están involucrados es bastante particular, ya que se trata de un puesto especial. Pero para Whalley no solo está en juego la titularidad, algo que parece estar asegurado para Rangel.

Para el nacido en Zaragoza también será importante darle una buena imagen a García Junyent por su permanencia en Chivas. Recientemente, Jesús Bernal informó que su contrato finaliza luego del Clausura 2025, por lo que estos próximos meses serán más que importantes para el guardameta. Una vez más se podría dar la salida de un jugador de manera gratuita en el Rebaño Sagrado.

Cuando el contrato de un profesional llega a su fin, si desde la directiva deciden no renovarlo, o el jugador se niega a firmar, el club pierde el derecho de reclamar un dinero a cambio de su pase. Eso ya sucedió en la escuadra tapatía con Alexis Vega y Chicote Calderón. De esta forma, Óscar Whalley debería sorprender al DT para que el español le pida a la directiva de Chivas que le renueve su contrato. La alternativa para el cancerbero es dejarse ir y tener libertad de acción a partir del próximo verano.