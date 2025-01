En las Chivas de Guadalajara la única intención de las contrataciones es que sumen para que el equipo logre, por fin, pelear por un campeonato como lo hicieron en el 2023 de la mano de Veljko Paunovic cuando perdieron la Final frente a los Tigres de la UANL, por lo cual llegó Alan Pulido para hacerle competencia a Javier Hernández en el centro del ataque.

Sin embargo, tal parece que a Chicharito Hernández no le cayó muy bien la noticia del arribo de Puligol, quien arribó procedente del Sporting Kansas City con la única finalidad de ofrecer una nueva alternativa al ataque del Rebaño Sagrado que ahora es comandado por Óscar García, quien no ha mostrado mucha confianza en el juvenil Armando González.

A Chicharito Hernández no le agradó la llegada de Pulido

De acuerdo a información del Francotirador del diario Récord, el fichaje de Alan Pulido no fue una buena noticia para Hernández Balcázar, no solo porque le dará una importante competencia en el frente del ataque, también porque es uno de los últimos ídolos de la afición y esto podría robarle cierta atención al atacante de 35 años.

Pulido siempre quiso volver a Chivas. FOTO: IMAGO

“Ahora que Chivas hizo oficial la llegada de Alan Pulido a sus filas, todo parecía ser miel sobre hojuelas luego de que sumarán un atacante más para reforzar el ataque del Guadalajara; sin embargo, nos cuentan que a Javier “Chicharito” Hernández no le agradó mucho la noticia de que regresaría ‘Puligol’ al Rebaño Sagrado, luego de que ha comenzado a robar reflectores, además de que es uno de los ídolos de la afición”.

“Por lo que les avisamos con anticipación, que las cosas no estarán tranquilas y tan armoniosas en el redil rojiblanco, porque si Pulido aún no comienza a entrenar y ya alguien del peso de Javier no le gustó la noticia, no quiero imaginar lo que pasará cuando comience a hacer goles ‘Peluchín’”, fue lo que publicó el citado medio.

Por el momento Chivas se prepara para hacer su debut esta noche en el duelo de la Jornada 1 frente a Santos Laguna en la cancha del Estadio Akron en el arranque del Torneo Clausura 2025, donde Alan Pulido no jugará y también luce complicado que Chicharito Hernández lo haga, al menos como titular debido a que no está al 100% fisicamente.