El mercado de fichajes de Chivas de Guadalajara tenía como propósito mejorar una plantilla que no tuvo un buen desempeño en el 2024. Sin embargo, los 3 refuerzos que llegaron no parecen colmar las expectativas de la afición rojiblanca. No obstante, sobre el final del mercado se buscó la incorporación de Alan Montes.

La directiva del Rebaño pareció despertarse tarde con respecto a los refuerzos en la defensa, más allá de la llegada de Miguel Tapias, quien ahora no estaría convenciendo a Óscar García Junyent. Para nutrir la primera línea con un nuevo jugador, la directiva rojiblanca se fijó en Alan Montes, por quien Necaxa pide 4 millones de dólares.

Necaxa pide 4 millones de dólares por Alan Montes

La cifra la dio a conocer el periodista Jesús Bernal en su canal de Youtube. Para tomar una dimensión, Chivas pagó alrededor de un millón de dólares por Tapias. Sin embargo, cabe destacar que Montes tiene 24 años y el Micky, cuando llegó a Guadalajara, estaba cerca de cumplir 28.

Según el reglamento, el mercado de fichajes cerraba este domingo a las 19 horas. No obstante, luego se aclaró que hay tiempo hasta los últimos instantes de este 2 de febrero. Según la información de Diego Yvey, los rayos y el Rebaño tienen hasta el final del día para negociar.

Además, la traba en la negociación estaría siendo que desde Guadalajara proponen un préstamo, mientras que Necaxa solo se desprendería de Montes a través de una venta. En caso de acceder al pedido de que sea una transferencia definitiva, habrá que ver cuánto está dispuesto a pagar Chivas.

El Rebaño Sagrado no invirtió más dinero que el mismo que le ingresó en el actual mercado de fichajes. Luis Romo llegó como parte de pago desde Cruz Azul por la transferencia de Jesús Orozco Chiquete. El dinero que además puso la Máquina es similar a lo que se invirtió en Alan Pulido y Miguel Tapias.