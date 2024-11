Chivas se prepara para volver a tener acción en la Liga MX cuando enfrente a Atlético de San Luis por la jornada 17. Por otro lado, en medio del Apertura 2024 destapan que el Rebaño Sagrado ya sabe que regresa Sebastián Pérez Bouquet y que le estarían buscando acomodo para el 2025.

El Guadalajara se mantiene ilusionado con poder llegar directamente a los Cuartos de Final de la Liguilla. Para alcanzar este objetivo los rojiblancos deben ganar el próximo sábado en el Estadio Akron y esperar saber que sucede en otros encuentros.

En medio del Apertura 2024 destapan que la directiva definió el futuro de uno de sus jugadores para el 2025. Se trata de Sebastián Pérez Bouquet debido a que se sabe muy bien que Juárez no hará uso de la cláusula de compra, por lo que el Rebaño Sagrado ya definió el futuro inmediato de su elemento.

Sebastián Pérez Bouquet podría quedar nuevamente fuera de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Sebastián Pérez Bouquet regresa al Guadalajara. No va a ser efectiva su compra el equipo de Juárez, pero la directiva desde este momento ya le busca acomodo porque para ellos también es también un futbolista prescindible y no lo tienen contemplado al 2025”, expresó Rodrigo Camacho en su canal de YouTube.

Chivas podría deshacerse de Fernando Beltrán y Erick Gutiérrez

Por otro lado, en el mismo informe el reconocido periodista explicó que Guti y el Nene podrían salir del equipo. “Hay otros dos jugadores que podrían abandonar la institución ya que creen que alcanzaron un tope y va a ser complicado que puedan entregarle un más al equipo. Los jugadores son Erick Gutiérrez y Fernando Beltrán”, comentó Rodrigo Camacho en YouTube.

Y agregó: “Son futbolistas que a la interna del Guadalajara son prescindibles y que no los ven como los pilares ni como futbolistas indispensables. No habría mucho tema para el Guadalajara porque no creen que sean una baja sensible”.