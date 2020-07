Alexis Vega y su mensaje tras dar positivo por Covid-19: "Me siento bien y estoy siguiendo las instrucciones"

Chivas de Guadalajara recibió una mala noticia de cara a su primer partido para este Torneo Guard1anes 2020 y se trata del positivo que dio Alexis Vega en la última ronda de pruebas para Covid-19 previo al debut frente a León. El jugador, entre tanto, dio su mensaje a través de las redes sociales.

El atacante resaltó que su estado de salud no se ha visto para nada afectado. "Desafortunadamente, como todos ustedes, no somos ajenos a la situación que estamos viviendo y, en este caso, algunos de mis compañeros y yo hemos resultados afectados e infectados con este virus", afirmó.

Vega estará algunas jornadas por fuera. (Foto: JAM Media)

"Al día de hoy me encuentro bien, me siento bien y estoy siguiendo las instrucciones de los doctores del club. Por el momento me mantendré en aislamiento intentando recuperarme lo más rápido posible para no afectar a los demás y poder regresar a mis actividades habituales", puntualizó el delantero.

SIN PENA Y CON MUCHA RESPONSABILIDAD PARA TODA MI GENTE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ���� pic.twitter.com/ZJSvIjupHe — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) July 25, 2020

El jugador del Rebaño Sagrado se encuentra optimista con respecto a su situación. "Les pido de la manera que continúen cuidándose y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y los organismos internacionales (uso de cobrebocas, el distancimiento social y el lavado constante de manos", indicó.

Vega es el quinto jugador de Chivas de Guadalajara que estará ausente en este compromiso frente a León junto a Uriel Antuna, Fernando Beltrán y Ronaldo Cisneros, además del entrenador Luis Fernando Tena.