"Algún día me voy a retirar aquí": Rubí Soto se despide de forma emotiva de Chivas Femenil en anuncio de su traspaso al Villarreal de España

Rubí Soto, delantera de las Chivas de Guadalajara, tuvo este martes un muy emotivo acto de despedida de la institución tapatía en una conferencia de prensa virtual celebrada en el Estadio Akon y en la que se anunció su traspaso al club español Villarreal, en el mercado de transferencias para la próxima temporada y en la que dejó una promesa abierta de volver.

La ahora ex atacante del Rebaño Sagrado, de 24 años de edad, fue presentada en el acto por Amaury Vergara, presidente de la organización, quien aseguró que "para mi es un gran honor tener a nuestra primera jugadora formada en Chivas que emigra a Europa, no creo en las coincidencias, alguien arriba te está cuidando y ayudando. Yo me siento identificado contigo en esto" y añadió que "te deseo muchísimo éxito y que la rompas allá, Rubí, sabes que siempre tendrás las puertas abiertas en Chivas por si quieres regresar". En cuanto a la transacción, reveló que "estoy seguro que no va a ser la última vez que me toque despedir y entregar con muchísimo orgullo a una de nuestras jugadoras para el extranjero".

Soto fue despedida en una emotiva conferencia de prensa virtual (Twitter)

Soto, durante su intervención en el acto celebrado en el Estadio Akron, quiso "agradecerle a todas las personas que han estado conmigo en este proceso. El Club de mis amores tuvo toda la confianza siempre en mi" y agregó la promesa que "algún día me voy a retirar aquí. Estoy muy contenta, tengo sentimientos encontrados de dejar esta familia, porque gracias a ellas voy a cumplir esto. Todas ellas aportaron su granito de arena". Sobre su familia y tras perder a su madre a principios de junio, argumentó que "estoy muy agradecida con usted, papá y con mi mamá. Voy a seguir echándole ganas por usted. Es la motivación más grande que tengo. Estoy muy orgulloso del héroe que es".

"Físicamente tengo mucho tiempo para prepararme, mentalmente tengo muchas cosas, pero quiero llegar al @CVFFemenino y aportar muchas cosas, voy muy bien preparada, salgo de una institución con un gran trabajo y quiero poner a prueba todo lo que he aprendido aquí", @RubiSoto25. pic.twitter.com/smTvexZqs5 — CHIVAS a quedarte en casa (@ChivasFemenil) June 23, 2020

Nelly Simon, directora deportiva de las rojiblancas, señaló que "solo me queda decirte éxito, que lo vas a tener, te vamos a extrañar, pero estamos muy orgullosos de que vayas, de que cumplas tus sueños" y añadió que "esto va a hacer que todas las jugadoras de futbol femenil en México vean que todo se puede cuando se trabaja con éxito". Sobre la transacción, afirmó que "la negociación fue sencilla, Rubí aún tenía un año de contrato con nosotros, se va cedida, las dos partes estuvieron accesibles y nosotros hicimos todo para que ella cumpliera este gran sueño". Mientras que su entrenador Ramón Villa Zevallos atinó a aservar que "estoy seguro que lo vas a lograr, nunca pierdas tu esencia, esa alegría por jugar al futbol. Ten la plena seguridad de que aunque te vayas lejos, vamos a estar aquí apoyándote como hasta ahora".

Tania Morales, capitana y en representación del plantel Femenil, reconoció que "no solo llevas responsabilidad, llevas todo un ejército rojiblanco detrás de ti que vamos a ser tu porra fiel, tus fans número uno" y agregó que "hoy dejas un hueco en nuestros corazones, tu alegría, tu chispa, tu manera de ver la vida, son cosas que vamos a extrañar, pero somos las más felices por ti y las más orgullosas".