Rechaza Mejía que tener a “Licha” sea un plus para enfrentar al América en el Clásico Nacional

Alicia Cervantes es la goleadora de Chivas de Guadalajara Femenil con 13 anotaciones en el Torneo Guard1anes 2021 y previo al Clásico Nacional contra América del próximo sábado, el técnico Edgar Mejía aclaró la importancia que representan todas las jugadoras rojiblancas para que “Licha” marche con ese buen paso.

En el día de medios previo al Clásico Nacional por la Fecha 13 del Guard1anes 2021, el timonel del Rebaño Sagrado, lejos de destacar el buen momento que vive la máxima goleadora en la historia de las Chivas con 26 tantos y contando, prefirió resaltar la calidad humana de su plantel que ha mostrado ese trabajo colectivo que es culminado por Alicia Cervantes frente al arco rival.

“Va a sonar a romanticismo, pero para mí es una ventaja y un plus dirigir a los mejores seres humanos de México y mejores jugadoras. “Licha” no podría estar haciendo, lo que está haciendo, si no tuviera a una maquinaria detrás que entrena al 100% al igual que ella, ella culmina los goles pero tiene un equipo impresionante de jugadoras que aportan para que todas estén al mismo nivel, no solo las que tienen mayor regularidad, de repente las que entran de cambio, las que no aparecen tanto, todas son responsables de los resultados tanto colectivos como individuales”, explicó el estratega de Chivas.

La atacante del Rebaño Sagrado llega al Clásico con la puntería más fina que nunca, por lo que seguramente será un constante peligro para la zaga del América que ha tenido varios problemas defensivos en este Guard1anes 2021, pues se coloca en el octavo puesto de la tabla general con 17 puntos, por 24 e Chivas que está en el cuarto lugar.

“Chore” Mejía disfruta más el Clásico como DT que como jugador

El entrenador del Rebaño Sagrado, Edgar Mejía, explicó las razones por las que siente que ahora disfruta más la semana previa a un Clásico Nacional, pues considera que cuando era jugador su único objetivo era pensar en sí mismo.

“Son muy similares, porque como jugador me preocupaba solo por mí, por llegar mejor, por disfrutar la semana, me preocupaba por mis emociones, y ahora lo disfruto más porque soy el líder de equipo, de gestionar las emociones de las jugadoras, de todo el staff y todo el plantel y eso la verdad me trae un reto mucho mayor, lo disfruto más, el estar en todos los detalles me gusta muchísimo, tratar de brindarles las mejores herramientas para que puedan hacer lo que mejor hacen y lo hagan bien, me tiene emocionado cada semana de Clásico lo disfruto mucho más”, mencionó Edgar Mejía.