Carolina Jaramillo advierte que no jugaría en América porque Chivas es su sueño hecho realidad

La mediocampista de las Chivas de Guadalajara Femenil, Carolina Jaramillo, advirtió que no tiene pensado jugar algún día en el América, como varias de sus ex compañeras, porque estar en el Rebaño Sagrado es un sueño hecho realidad, esto previo al Clásico Nacional que se jugará el sábado por la Fecha 13 del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX Femenil.

En el día de medios previo al Clásico Nacional, la futbolista de Chivas asegura que no le interesa pertenecer al acérrimo rival, aunque explica que si hay futbolistas que lo han hecho es porque eran conscientes de lo que necesitaban para sus carreras y en su caso, tiene la certeza de que la institución rojiblanca es lo que desea para su presente y futuro.

“Es una decisión personal, en cualquier momento lo decide. A mí no me corresponde hablarlo, cada quien decide sus necesidades y lo que quiere para su carrera. No (jugar en América), yo represento a Chivas, Chivas representa bastante para mí y desde chica he soñado con estar aquí”, manifestó con seguridad Jaramillo de 27 años y quien debutó en la Liga MX con los Tigres el 29 de julio de 2017.

En cuanto al Clásico Nacional del sábado dentro de la Jornada 13 del Guard1anes 2021, Jaramillo apuntó que Chivas no es favorito, por mucho que aventajen con siete puntos a las Águilas, pues cuentan con 24 unidas en el cuarto lugar de la tabla general: “En los Clásicos no hay favoritos, aunque el equipo vaya mejor que el otro un Clásico se vive intenso, con mucha pasión, sabemos que vamos a salir con todo y ellas igual, para mí no le podría llamar golpe de autoridad, pero si un golpe anímico para enfrentar muy fuerte los partidos que vienen”.

Para Carolina Jaramillo, quien llegó a las Chivas en el verano del 2020, jugar un Clásico Nacional en el Estadio Azteca le genera una alta expectativa, pues el único quele ha tocado jugar fue en el Akron: “No he vivido el Clásico en el Azteca, del único que he jugado fue en el Akron. Fue decepcionante perderlo, me va a tocar vivirlo en el Azteca. Los Clásicos no se juegan, se ganan. Me hubiera gustado que este Clásico Nacional fuera con gente”.