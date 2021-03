Edgar Mejía lanza mensaje al América: Chivas se defiende en la cancha, no hablando

El técnico de las Chivas de Guadalajara Femenil, Edgar Mejía considera que su equipo está preparado para buscar el triunfo el sábado ante el América en el Clásico Nacional que se “jugará a muerte” dentro de la Jornada 13 del Torneo Guard1anes 2021 por la Liga MX Femenil.

El estratega del Rebaño Sagrado Femenil explicó la importancia de mostrar sus mejores cualidades frente al acérrimo rival, pues considera que mientras exista mayor concentración y un juego colectivo eficiente por encima de las individualidades, estarán más cerca de vencer al América en el Estadio Azteca.

“Nos agarra en una etapa de humildad, de mucho trabajo y sobretodo, sabedoras de que cada partido cuenta, no solo los Clásicos son importantes, los jugamos a muerte, el pasado cómo se jugó. Mientras hagamos eso, mientras nos brindemos al máximo y se defienda la playera en cancha, no hablando fuera de ella, seguramente estaremos más cerca de ganar”, comentó el “Chore”.

Pese a que Chivas Femenil se ubica en el cuarto lugar del Torneo Guard1anes 2021 con 24 unidades por 17 de las Águilas, Mejía descartó que sean favoritas para ele Clásico Nacional: “No me atrevería a decir si como favorito, hemos ido de a poco, al principio nadie creía en nosotros, nadie, nadie pensó que podríamos estar peleando el campeonato pero nosotros seguimos trabajando y lo que estaban haciendo las jugadoras, se han entregado en alma vida y corazón al club, es un equipazo, grandes seres humanos, yo no sé cómo llegue América. El torneo pasado si hubiera puesto pretextos era muy fácil decir algo, algunos temas en la mesa por los cuales se pudo haber perdido. Es un Clásico, tomamos como que llega mejor América, lo que suceda en cancha ya es responsailidad de nosotros”, explicó Mejía en conferencia de prensa.

Sin fortuna Edgar Mejía en los Clásicos como DT de Chivas

El timonel de las rojiblancas no tiene buenos números en los Clásicos que ha disputado, pues de los cinco que acumula no ha logrado ganar ninguno, sin embargo, no se siente presionado de cara al juego contra América: “Ninguna presión, quiero ganar y los números están ahí estadísticamente espero ya nos toque y confío mucho en las jugadoras, en todo el plantel, estamos mejor y sé que vamos a brindar un partido el sábado”.

En este sentido y sobre la eliminación en la Liguilla pasada cuando Chivas, Mejía añadió que el futbol da revanchas, y por ello considera que en este Torneo Guard1anes 2021 el Rebaño Sagrado buscará resarcir los errores del pasado: “Te soy honesto, me dolió la eliminación, por supuesto que más allá de que fuera a América, porque sentía. A mi equipo muy capaz y el futbol da revanchas y cada semestre podemos tener una nueva oportunidad de trascender y de hacer un mejor torneo que el pasado”.

“La firma convicción que tengo junto con todas mis jugadoras es hacer un mejor torneo que el pasado y eso implica superar la fase anterior, los récords están ahí pero no nos importan los récords, nos nos importan romper marcas simplemente hacer un torneo mejor y listo”, añadió el estratega del conjunto rojiblanco.