"Cancelar el Clausura 2020 es lo más sensato y se piense en el otro torneo": Joel Sánchez

Joel Sánchez, ex defensor de las Chivas de Guadalajara, reconoció que el futbol es importante, pero no tanto como para reanudarlo en medio de la pandemia de coronavirus o Covid-19 que atraviesa la nación en la actualidad, por lo que se sumó al grupo que pide cancelar este Clausura 2020 de la Liga MX y aseguró que lo más razonable es que "se piense en el otro torneo", durante una entrevista en exclusiva con el diario La Razón.

El ex central campeón con el Rebaño Sagrado se mostró consciente que el balompié en un país como México es muy importante y que la aspiración de todos es regresar a la normalidad, incluidos los jugadores, quienes están urgidos de volver a los entrenamientos, pero no es momento para precipitarse y además señaló que "ya enterraron la división de Ascenso, en su momento si hubo muchas manifestaciones, y en mi opinión claro que no fue la mejor manera de hacerlo, independientemente de los tiempos que estamos pasando".

La Liga MX suma ya dos meses sin acción

El "Tiburón" Sánchez reflexionó que en este momento cancelar el semestre "es lo más sensato. Están preocupados por las televisoras, los patrocinios y todo, pero no solo el tema económico está afectando lo futbolístico; todas las ramas se han visto afectadas. Mi opinión como ex jugador, técnico y gente de futbol, sería planificar ya con los ajustes pertinentes el próximo torneo, pero hay que esperar las indicaciones y no precisamente de la federación, sino de las autoridades de salud".

�� “Lo más sensato es que se cancele la liga y se piense en el otro torneo”



"Lo más sensato es que se cancele la liga y se piense en el otro torneo"

El exjugador de Chivas, Joel Tiburón Sánchez, reconoce que el futbol es importante, pero no para reanudarlo en estos momentos a causa de la pandemia

El ex zaguero rojiblanco argumentó que "ahorita lo primordial no es el futbol. Estamos a media pandemia y me parece que los contagios están creciendo cada día más. Todos extrañamos todo, pero el futbol no es lo más urgente en estos momentos. Los jugadores quieren retomar los entrenamientos y regresar a la competencia, pero debe de ser complicadísimo entrenar así, es un tema de roce constante. Entonces, sería imprudente arrancar o poner una fecha".

Reportes de medios locales señalan que el viernes la Liga MX sostendrá una junta con los presidentes de los 18 clubes de la Primera División para tomar una decisión sobre el futuro del Torneo Clausura 2020, que ya cumplió dos meses suspendido. En las últimas horas ha tomado fuerza la opción de dar por terminado el campeonato y así enfocarse en la planificación del siguiente torneo, aunque otros como las Chivas de Guadalajara desean reanudar y completarlo con un campeón.