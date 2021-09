Chivas: Jesús Angulo se hizo cuatro tatuajes luego del intento de secuestro que sufrió hace días

El pasado miercoles 22 de septiembre Jesús Angulo fue víctima de un intento de robo cuando se encontraba acompañado de su pareja. Fuentes cercanas al caso expresaron que el mediocampista de Chivas fue abordado por hombres armados en un centro comercial y que estos se dieron a la fuga minutos después al correrse la señal de alarma.

Por fortuna, tanto el jugador como su pareja salieron ilesos del incidente y solo se lamenta el mal momento. Desde el propio club rojiblanco extendieron un mensaje de calma a toda la afición a través de las redes sociales, y la fanaticada no esperó en enviar sus respuestas con palabras de apoyo y fuerza para el Canelo.

Días después del hecho, el jugador mexicano ha querido pasar página y se ha volcado a tatuarse partes de su cuerpo. En total, Angulo se realizó cuatro nuevos tatuajes con grandes significados personales para el jugador. El propio Canelo ha querido compartir el momento con todos sus seguidores por medio de su canal de Youtube.

"Me voy a hacer cuatro tatuajes, pero tengo uno que es muy importante para mí y quería compartirlo con ustedes, quería mostrárselos. Es algo que tiene mucho significado para mí, sobre mi carrera y sobre lo que he ganado. Espero que les guste mucho y si no, nimodo es mi tatuaje.", dice Angulo en una de las secuencias del video.

Buen presente

A pesar del presente irregular de Chivas en el Apertura 2021, Jesús Angulo anda 'dulce' en esta Liga MX. El nacido Sinaloa acumula seis titularidades en lo que va de campeonato, y suma un total 60,44% de los minutos disputados en donde ha celebrado un tanto. Con la llegada de Michel Leaño al banquillo, se espera que siga con la misma confianza dentro del equipo.