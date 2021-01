Chivas: Chofis López confirma que se va al San Jose Earthquakes en la MLS

Javier Eduardo López, mediocampista que no fue registrado por las Chivas de Guadalajara para este Torneo Clausura Guard1anes 2021, define esta semana su destino y según una entrevista que ofreció este miércoles al programa Los Campamentos a través de W Radio Deportes, estaría muy cerca de cristalizar su contratación en calidad de préstamo al San Jose Earthquakes de la Major League Soccer (MLS).

El primer equipo del Club Deportivo Guadalajara trabajó este miércoles con miras a su próxima presentación: el sábado frente al club Toluca en el Estadio Akron, un partido correspondiente a la segunda jornada del Guard1anes 2021 y por tal motivo, trasladó su sesión vespertina de entrenamientos a las instalaciones del Gigante de Zapopan, para ultimar los detalles de ese vibrante encuentro que contará con la transmisión en vivo a través de Rebaño Pasión con la señal de TV Azteca Deportes.

"Chofis" López, como se conoce en el entorno del futbol mexicano al volante creativo, estaría próximo a concretar su llegada a la franquicia californiana de la MLS, que dirige el argentino y ex técnico de las Chivas: Matías Almeyda, a quien calificó como "amigo" más que como colega de labores durante la entrevista ofrecida al programa Los Campamentos a través de W Radio Deportes y en el que refirió que tras el escándalo, "me habló Almeyda y me regañó primero. Le dije cómo pasó todo y ya después se darán detalles de todo lo que pasó. Pero con Matías he hablado muy seguido, me mensajeo con él y es como un amigo para mí".

El mediocampista ofensivo, de 26 años de edad, iría en calidad de préstamo por un año para reencontrarse nuevamente con el argentino Almeyda, luego de confirmarse su complicidad en una indisciplina y cuya sanción determinó su salida, lo que consideró "fue muy difícil para mí en lo metal, pero ahora me siento muy bien. Fueron cosas injustas, yo me sacaba de onda, pero no me gusta hablar mal de nadie. Soy de las personas que trata ser positivo". Además soltó algunas frases de esta etapa apartado del plantel y afirmó que "La gente que habla de uno siempre lo hacen tras espaldas". Agregó que "Tengo un reto conmigo, no es con nadie más. La gente siempre va a estar ahí, ellos viven de estar apoyando al equipo y en ese aspecto a mi no se me brindó tanto el apoyo, habían días que me cargaban la mano a mí".

"Chofis" López tras ser apartado, reconoció que "no entiendo por qué fue tanto el coraje o los malos comentarios. A mí eso no me importa, es algo del pasado y que a nadie se lo deseo. Porque tengo hija, hermanos y familia". Añadió que "esta por demás decir algo (si fueron injustos Ricardo Peláez y Amaury Vergara) conmigo. Es una decisión que ellos tomaron y nosotros como trabajadores del equipo no podemos hacer nada". Polemizó con su salida al señalar que "si quedé a deber, hay que ver a jugadores que han pasado, y que siguen. Más allá de eso he hecho más que varios jugadores que han estado y que están en Chivas y de eso no se habla. Tengo campeonatos, goles, asistencias". Argumentó que "me voy enamorado del club, no tengo ojos para otro equipo pero la vida es de retos. Estoy endeudado conmigo y voy por un reto muy grande" y agregó que "la verdad no tengo idea (si podrá regresar al Rebaño)".

El volante creativo reveló que "hay una sorpresa, pronto van a verlo. Es un reto muy padre para mí, estoy motivado, no me quiero adelantar en nada (a qué equipo va a ir)". Afirmó que volver al Tri "es uno de los más grandes retos el ir a la Selección. Lo voy a lograr, no he tenido vacaciones, no he dejado de entrenar, lo hago al doble. Tengo tres meses entrenando sin ningún equipo, a veces te enfada pero ya hay algo". La franquicia de San Jose Earthquakes, de hecho, cuenta con una cierta predilección por los jugadores formados en el Guadalajara, pues ya poseen en su plantilla principal al delantero Carlos Fierro y al defensor Oswaldo Alanís, este último también en calidad de préstamo y ambos procedentes del club tapatío. Algo que ya se adelantó en el programa PQ Peloteros.

