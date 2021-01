Chivas: Gallo Vázquez rompió el silencio y respondió críticas de la afición por su salida de Guadalajara

José Juan Vázquez, actual mediocampista del club Toluca, habló por primera vez sobre su separación del primer equipo de las Chivas de Guadalajara en noviembre pasado y respondió a las críticas generadas por la afición rojiblanca al participar en el escándalo de indisciplina que lideró Dieter Villalpando y que definió su salida en este mercado de pases para el Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX, en el que llegó a los Diablos Rojos.

El experimentado volante, quien cerró de manera intempestiva y traumática su segunda etapa en el Club Deportivo Guadalajara, se marchó a préstamo por un año a Toluca tras ser cómplice junto a Eduardo "Chofis" López y Alexis Peña del grave caso de indisciplina que comandó Villalpando y actualmente lo tiene ante la justicia nacional, de lo que asegura no ser culpable y que se lo dijo directamente al presidente del Rebaño Sagrado: Amaury Vergara. Consideró, además, que la afición chivahermana fue muy injusta con él.

El "Gallito", como se le conoce en el entorno del futbol mexicano a Vázquez, habló de manera exclusiva con el programa Línea de 4 que transmite TUDN sobre la separación por indisciplina que comunicó en un video la directiva de las Chivas y refirió que es "un tema muy delicado, más que nada para Dieter Villalpando. Entonces, yo quería que aclarara eso, no la estaba pasando bien, el problema fue con él, nosotros por estar con él salimos embarrados. Fue un momento muy difícil, nos separaron, entrenábamos en la tarde o en la mañana".

COMUNICADO OFICIAL.



Tolerancia CERO para indisciplinas y actos contrarios a nuestros valores.



Estas son las determinaciones de nuestra Directiva.

El ex mediocampista de las Chivas reveló en la entrevista que "me entero de la noticia a los 10 días, hablé inmediatamente con Amaury (Vergara) y con toda la transparencia del mundo le dije la situación cómo fue. Yo no soy culpable y siempre con la cara en alto, yo les dije, le puedo explicar a quien sea". En cuanto a las críticas de la afición rojiblanca consideró que fueron injustas: "Yo siento que sí, no midieron con la misma vara, pero ni hablar… Mi esposa y mi hija se enteraron de las noticias, les expliqué la situación y nada más, me brindaron apoyo, eso también me dio mucha fuerza".

��¿Cómo sientes llegar a Toluca?



"Lo importante siempre es el grupo y hay mucha comunicación, calidad, solo falta demostrarlo y pinta muy bien este equipo para estar donde se merece": José Juan Vázquez



��En vivo en @Lineade4TUDN

��Por TUDN pic.twitter.com/nBrk0mlKrM — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) January 8, 2021

El "Gallo" Vázquez, ahora volante de Toluca, reconoció que su nuevo técnico Hernán Cristante, "habla mucho de la simpleza, nos da mucha libertad, el jugar fácil. Te da la comodidad de decidir, de sentirte con la pelota a gusto, que juegues con alegría, te deja ser. Hay que entrenar al máximo, no tenía el gusto de conocer a varios, la competencia es muy importante". Añadió que "lo más importante es iniciar con el pie derecho, calificar y estar en los primeros planos y por qué no, que se venga el campeonato". El volante y los Diablos Rojos visitarán el sábado 16 de enero a las Chivas en el Estadio Akron, donde se reencontrará con sus ex compañeros.

��El Gallito en exclusiva



"Con Cristante hemos tenido muchísima comunicación y los que hemos llegado estamos haciéndolo bastante bien": José Juan Vázquez



��En vivo en @Lineade4TUDN

��Por TUDN pic.twitter.com/UwToZuVzXs — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) January 8, 2021