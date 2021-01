Santiago Ormeño contó que Oribe Peralta fue el motivo por el que no llegó a Chivas

En 2019, Santiago Ormeño, delantero mexicano-peruano, que actualmente milita en Puebla, estuvo muy cerca de llegar a las Chivas de Guadalajara, en ese entonces comandadas por Tomas Boy. Sin embargo, y pese a hacer una prueba en la pretemporada, terminó emigrando a Perú. Este martes, el propio jugador contó los motivos por lo que no arribó al Rebaño Sagrado.

El Deportivo Guadalajara viene de igualar 1-1 en el debut en el Torneo Guard1anes Clausura 2021 ante Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc. Los tantos del encuentro fueron de Miguel Ponce, para Chivas, y, precisamente, Santiago Ormeño, para la Franja. Es por este resultado, no del todo positivo, que el primer encuentro en el Estadio Akron, a disputar ante Toluca este próximo sábado, será más que importante para que los de Víctor Manuel Vucetich puedan levantar cabeza y no perder pisada en la lucha por estar nuevamente en la Liguilla y pelear por la Liga MX.

Santiago Ormeño, en diálogo con el programa 'Linea de 4' de TUDN, confesó que la llegada de Oribe Peralta, histórico delantero de Chivas y la Selección de México, que este martes está cumpliendo 37 años, fue el motivo principal por el que decidió no firmar para el Rebaño Sagrado en aquella prueba con el equipo hace casi dos años.

Santiago Ormeño explicó el porqué no se quedó en Chivas cuando estuvo a prueba en pretemporada:



“Tomás Boy me tenía en cuenta. De repente me dijo que veía difícil que me pudiera quedar, que iba a llegar Oribe Peralta. Agarré mis cosas y me fui a mi casa”pic.twitter.com/e9AOnqcokS — David Medrano Mora (@deividmedrano) January 12, 2021

"Llegué a una especie de prueba, hice pretemporada y Tomás Boy me tenía bastante en cuenta, me llegó a meter de arranque, de repente un día habló conmigo y dijo que veía difícil que me pudiera quedar, que iba a llegar Oribe Peralta y no me iba a poder quedar, agarré mis cosas y me fui a mi casa, fui con el profe Juan Reynoso a Perú y luego con él me vine para acá”, sostuvo.

