De locos: Chivas registra en el Club Tapatío a Víctor Alcaráz, portero ¡nacido en Francia!

Una de las máximas históricas de Chivas de Guadalajara es que es el club más mexicano del mundo. En la institución solo pueden jugar futbolistas mexicanos, y aunque han habido entrenadores extranjeros en algún momento (como Matías Almeyda, por ejemplo), la idea es que los futbolistas inscritos tengan nacionalidad azteca.

Sin embargo, históricamente han sido varios los jugadores inscritos en el Rebaño Sagrado y que han nacido en otros países. Estados Unidos, mayoritariamente, pero con nacionalidad mexicana siempre: padres o abuelos aztecas y una vida entera viviendo aquí. Y volvió a ocurrir este semestre, en el Club Tapatío.

En la jornada 3 de la Liga de Expansión hubo un debut en la filial del Guadalajara: el portero francés, Víctor Alcaráz, hizo su estreno definitivo. El guardametas tiene 21 años y nació en Francia, pero la "tradición chiva" no se rompió con su estreno en la portería del Tapatío esta semana.

¿Por qué? El joven tiene padres mexicanos, y cuenta con la nacionalidad azteca, además de haber hecho todos los procesos de Fuerzas Básicas en el Rebaño Sagrado, desde las Sub 15, Sub 17, Sub 20, pasando también por la tercera división y ahora siendo el titular en la Liga de Expansión.

¡DE ORIGEN FRANCÉS ����⚽��!



Esta noche, Víctor Alcaráz, portero de @TapatioCD ����, debutó en la #LigaBBVAExpansiónMX; acumula procesos formativos y títulos desde la #Sub13 con @Chivas y nació en Languedoc-Roussillon, Francia. pic.twitter.com/ggf8TcSEct — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) January 28, 2021

Alcaráz se estrenó en la caída por dos a uno del Tapatío ante Alebrijes de Oaxaca, este miércoles 27 de enero, en el estadio Tecnológico de Oaxaca, por la jornada 3 del otrora Ascenso MX con la filial de las Chivas. ¡Grande!