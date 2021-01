Marco Fabián anticipa su regreso al Akron para Chivas vs FC Juárez: "Es volver a mi casa"

Marco Fabián es un histórico de las Chivas de Guadalajara. Formado en la institución, hizo toda su carrera de fuerzas básicas hasta que debutó en 2007. Estuvo hasta 2013 en el club y en 2015 volvió, para salir al Eintracht Frankfurt de forma definitiva. Y no había visitado el estadio Akron… hasta este fin de semana.

FC Juárez será el rival del Rebaño por la jornada 4 del torneo Guard1anes 2021 de Liga MX, y Fabián, en entrevista con Récord, aseguró que su regreso será "muy bonito. Va a ser un partido de sentimientos muy muy grandes, el regresar a casa, porque para mí es mi casa. Ahí yo viví muchos años, desde que pusimos la primer piedra para que se construyera el estadio ahí, la inauguración. Viví grandes momentos en ese estadio, algunas tristezas".

"Hoy juego en Juárez y le tengo un gran cariño y obviamente me debo a mi profesión en este momento, pero no tengo problema en decir que siempre llevo esos colores.17 años en esa institución se dice poco, pero nací y desde el primer momento en que me fui de México me fui vistiendo esos colores. No sabía si iba a regresar vistiendo los mismos colores u otros, pero sabía que algún día podría volver a pisar ese estadio, que hoy es el Akron", añadió.

De todos modos, Fabián aseguró que "el deseo de ganar está intacto, esté con quien esté, soy un ganador nato y no me gusta guardarme absolutamente nada, así tenga en frente al club al que llevo en mi corazón y con el cual crecí, un estadio de muchas historias, pero quiero irme de ese estadio con los tres puntos con mi equipo".

Por otro lado, el seleccionado nacional aseguró que no celebrará si es que anota este fin de semana, por su amor a Chivas. "No, obviamente no festejaría. Hay un respeto y sobre todo un respeto a una institución con la cual viví muchos años", sentenció Fabián.