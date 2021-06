Cristian Calderón, la gran ilusión de Chivas en la pretemporada

El Deportivo Guadalajara está encarando la pretemporada de cara a lo que será el torneo Apertura 2021 de la Liga MX. El primer equipo se encuentra trabajando en Verde Valle y hay varios jugadores mostrando un gran nivel y una enorme motivación por trascender en el siguiente campeonato. Uno de ellos es Cristian Calderón, un elemento que le costó millones de dólares al club.

Como te contamos en Rebaño Pasión la semana pasada, el Chicote es uno de los futbolistas que mejor está entrenando. El ex-Necaxa tiene el claro deseo de una revancha en Chivas, ya que no tuvo un buen semestre y hasta se habló de una posible salida. Esto lo está demostrando no solo en lo mental, sino también en lo futbolístico: ha sido la figura del cuadro rojiblanco en los 2 primeros amistosos de preparación.

Tanto contra Caimanes de Cihuatlán como contra Mineros de Zacatecas, Cristian Calderón abandonó el lateral izquierdo para jugar de mediocampista por izquierda. Miguel Ponce es titular en la zona defensiva, por lo que el Chicote ahora cuenta con más protagonismo en ataque. No es ninguna novedad que es uno de los mejores futbolistas de la Liga MX en esa faceta, algo que se vio reflejado en los 2 tantos que marcó en estos encuentros.

Chicote Calderón con el Tapatío (Imago 7)

"He estado trabajando como un tipo extremo pero después voy como lateral, extremo e interior, es lo que estoy trabajando. Espero que se me dé la oportunidad de jugar más de lo que hice el torneo pasado y que la gente me recuerde por hacer goles y no por lo que hice hace dos torneos, quiero seguir haciendo historia con el equipo, darle lo mejor de mí y que en este torneo nos vaya bien a todos", apuntó el zurdo en Chivas TV el 16 de junio.

Hoy, 8 días después y con 2 amistosos disputados, podemos confirmar que lo de Chicote va en serio. Quiere jugar, quiere ser figura y quiere trascender con sus goles. Si sigue por este camino, es difícil imaginarlo fuera del once titular y no hay dudas de que llegará con una gran motivación al torneo Apertura 2021 de Liga MX. ¿Ilusiona?