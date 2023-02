Néstor De la Torre tiene toda la experiencia dentro del futbol no solo con las Chivas de Guadalajara como presidente deportivo, también en la Selección Mexicana donde fue director de selecciones nacionales implementando un orden y disciplina que no gustó para nadas sobretodo a los jugadores, por lo cual apuntó que la Federación Mexicana de Futbol designó a Diego Cocca como nuevo entrenador para que algunos directivos se mantengan en el poder.

Sin pelos en la lengua y mucho menos con el afán de encontrar trabajo dentro del balompié mexicano, De la Torre incluso se dio tiempo para burlarse de la Femexfut por sus últimas decisiones que dieron como resultado tomar en cuenta a Cocca por encima de Guillermo Almada, quien se ha encargado de producir jugadores jóvenes en Pachuca y lograr el campeonato de la campaña anterior, mientras que el estilo de juego del argentino que llevó al Atlas a un bicemapoanto depende de otros factores.

ver también Afición de Chivas decide el jugador más decepcionante

“Nos dieron atole con el dedo, la FMF hizo cambios que no sirven para nada. No veo que haya diferencia, me da coraje porque no quieren dejar el poder. Diego Cocca, un técnico que hizo un gran papel con el Atlas, jugando de la forma más defensiva que he visto después de Garisto y que fue muy eficiente, pero México jugando internacionalmente de esa forma va a ser un desastre”, comentó Néstor en entrevista para Marca Claro y quien también fue jugador del Rebaño Sagrado en la década de los 80.

De la Torre pide gente de futbol en la Selección Mexicana

El también analista comentó que el estilo de juego de Cocca no se adapta a lo que necesita el futbol mexicano y mucho menos en momentos de tanta tensión por el fracaso en el pasado Mundial: “A lo mejor con otro tipo de jugadores cambia su sistema, pero lo que le he conocido es un desastre. Siguen con conseguir el técnico de moda que ha tenido éxitos últimamente y no con planear de acuerdo a las características de los jugadores mexicanos. Si seguimos con eso, vamos a seguir dando bandazos cada periodo. No me sorprende".

Encuesta ¿Te gusta que Diego Cocca sea el nuevo técnico del Tri? ¿Te gusta que Diego Cocca sea el nuevo técnico del Tri? No, nada tiene razón el Bofo Si, ha hecho méritos No sé, prefiero a Almada No, pero tampoco me gustaría Hugo Sánchez YA VOTARON 350 PERSONAS

"Ahora que dijeron que iban a hacer una reestructura deportiva de la selección mexicana, ¿con qué nos topamos? En lo que presentaron no vi un solo cambio de una persona deportiva, a mí me encantaría que esa comisión de selecciones fueran personajes de futbol, que tuvieran experiencia y que conocieran el futbol mexicano, que hayan vivido del futbol. Puedo hablar de un Manolo Lapuente, un La Volpe”, abundó De la Torre Menchaca.

Imago7

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!