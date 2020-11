Efraín Flores asegura que es un fracaso para Chivas no estar entre los primeros cuatro a la Liguilla

Efraín Flores, ex director técnico de las Chivas de Guadalajara, mantuvo excesivamente alta la exigencia para un equipo rojiblanco en reestructuración y cuyo objetivo primordial era volver a participar en una Liguilla después de tres años de ausencia en la instancia, por lo que no vaciló en considerar como un rotundo fracaso para una institución como la tapatía, el hecho de no terminar entre los primeros cuatro lugares de la clasificación general de este Torneo Guard1anes 2020 y calificar directo a la Fiesta Grande de la Liga MX.

El Club Deportivo Guadalajara, cuyo primer equipo cierra este viernes su preparación en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valla, disputará este sábado un partido clave para concretar su objetivo de este semestre y en el que se enfrentará a Necaxa en el Estadio Akron, en el marco de la repesca previa a los Cuartos de Final del campeonato y que de sellar con una victoria avanzarían a la Liguilla para retar a los Pumas de la UNAM.

Para el ex entrenador de las Chivas, no haber estado entre los cuatro primeros lugares de la tabla y clasificarse directo a la Liguilla está mal en una institución de la talla de los tapatíos y que aseguró en una entrevista exclusiva con Marca Claro al señalar que "en un club como Chivas no se permiten excusas, siempre hay que ser protagonistas. Si Chivas no está en Liguilla será un fracaso, de hecho, ya está mal no estar en los primeros cuatro, este equipo mínimo tiene que llegar a semifinales".

:luz_giratoria: ¡Por el pase a Cuartos de Final! :luz_giratoria:



:pin: @Chivas :vs: Necaxa

:estadio: @EstadioAkron

:calendario: Fecha

:cronómetro: Hora

:cara_pensativa:¿Cuál será el resultado? :fútbol::fuego::ojos: pic.twitter.com/iabQIDpiZ0 — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) November 16, 2020

+ Chivas vs Necaxa: transmisión en vivo a través de Rebaño Pasión

Efraín Flores, en cuanto a los escándalos de indisciplinas en los futbolistas del Rebaño Sagrado, argumentó que "ahora hay que proteger a los jóvenes que son promesa, los entrenadores tienen que estar atentos y evitar actitudes de los jugadores". Esto a pesar que los implicados en el caso legal que protagonizó Dieter Villalpando y en el que también estuvieron inmersos Eduardo "Chofis" López, José Juan "Gallito" Vázquez y Alexis Peña, este último el menor del grupo, con 24 años de edad, no son tampoco tan jovencitos.

COMUNICADO OFICIAL.



Tolerancia CERO para indisciplinas y actos contrarios a nuestros valores.



Estas son las determinaciones de nuestra Directiva. pic.twitter.com/IbrQkLnKMd — CHIVAS (@Chivas) November 4, 2020

El ex técnico del Rebaño Sagrado aseguró que los rojiblancos parten como favoritos para este partido de la repesca frente a los Rayos y argumentó que "por el plantel que tiene Chivas, yo los sigo catalogando como favorito ante Necaxa, más allá de una lesión". Los tapatíos sufrirán la ausencia de sus estelares delanteros José Juan Macías y Alexis Vega, ambos por lesiones, para este duelo clave que pudiera permitirles cristalizar su objetivo de volver a la Fiesta Grande del futbol mexicano, luego de tres años.