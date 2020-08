El insólito consejo de Hugo Sánchez para que Amaury Vergara no gaste tanto en Chivas: "Invierte en extranjeros, no pasa nada"

Hugo Sánchez, leyenda de la selección mexicana y recordado "pentapichichi" en La Liga de España, le envió la noche del martes un mensaje muy directo al presidente de las Chivas de Guadalajara: Amaury Vergara, para que deponga y traicione la ideología de la institución tapatía, para que pueda armar un equipo más competitivo en este Torneo de Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX.

El plantel principal del Rebaño Sagrado, que este miércoles continúa su preparación en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle con miras al partido del sábado frente al club Puebla en el marco de la tercera jornada del campeonato, sufrió la ausencia de hasta siete jugadores en la visita de la pasada fecha que se saldó con una derrota 2-0 ante Santos Laguna en la ciudad de Torreón, por lo que Sánchez se sintió con la necesidad de aconsejar al alto mando tapatío.

Los rojiblancos cayeron el sábado en Torreón con hasta siete ausencias (Chivas)

El "pentapichichi", miembro de la mesa de expertos del programa Futbol Picante que transmite la cadena internacional Espn, aprovechó su intervención para recomendarle a Amaury Vergara que acabe con la ideología de la organización tapatía de jugar solamente con mexicanos y que contrate extranjeros, lo que causó contrariedad en sus compañeros David Faitelson y José Ramón Fernández, luego de tildarlo de "poco romántico".

Sánchez, durante su intervención, señaló que ante las bajas e inconvenientes en Chivas, "si quieren pueden traer jugadores extranjeros, porque sino le van a vender jugadores mexicanos muy caros y regularmente no tienen a los mejores jugadores mexicanos en cada línea, sino que en unas sí y muchos no. Entonces, de esa manera, si se ven obligados a contratar jugadores extranjeros ¿Qué pasa? ¿Por qué si lo hacen otros equipos, por qué no lo hace Chivas?".

"Si no quieres gastar tanto, invierte en jugadores extranjeros, no pasa nada".��



El ex delantero mexicano argumentó en su disertación que "lo que sí defiendo a muerte es que el director técnico de la selección nacional tiene que ser mexicano. Ahora, que Chivas pueda contratar a jugadores extranjeros, no quieren, pueden. Pero no quieren. Ojalá que Amaury me haga caso y me escuche: Si no quieres gastar tanto, invierte en jugadores extranjeros, no pasa nada. Todos los demás equipos lo hacen".