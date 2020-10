Esquema táctico de Víctor Manuel Vucetich no termina de calar en Chivas

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de las Chivas de Guadalajara, intentó mostrar un poco de su estrategia táctica e intentó imponerla sin resultados en el opaco empate sin goles con los Xolozcuintles en el Estadio Caliente de Tijuana, un partido correspondiente a la Jornada 13 de este Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX y parece que su esquema no termina de calar en el plantel rojiblanco.

Los integrantes del primer equipo del Club Deportivo Guadalajara, con la ausencia de los convocados a la selección mexicana de mayores y Sub-23, además de los lesionados en recuperación: Jesús Molina y Cristian Calderón, continuaron este sábado su preparación en la ciudad deportiva de Verde Valle con miras a la próxima fecha del campeonato: el 17 de octubre frente al Atlas en el Estadio Akron, una nueva edición del Clásico Tapatío.

El periodista José María Garrido analizó la estrategía mostrada por el "Rey Midas", como se conoce en el entorno del futbol mexicano a Vucetich, quien reestructuró la recuperación, "pero también la forma en que buscó ir al ataque a lastimar a Xolos. Sin embargo, las variantes no funcionaron como se esperaba. Para los directores técnicos, una de las claves para superar al rival radica en sorprenderlo. Eso buscó 'Vuce' este domingo, ante el equipo de Pablo Guede".

Chivas presentó una ya tradicional línea de cuatro en el fondo, pero la variante se dio en el frente al colocar dos líneas de tres para perfilar el ataque. En la mitad de la cancha jugó con sólo un recuperador, responsabilidad que tuvo José Juan Vázquez, escoltado en las bandas por Isaac Brizuela y Jesús Ángulo. En el ataque, apostó por jugar con Alexis Vega por la izquierda y Uriel Antuna por la derecha, como extremos, mientras que mantuvo a José Juan Macías como centro delantero.

Así dispuso Vucetich su 11 inicial de Chivas en Tijuana

Vucetich apostó por la fórmula de su éxito, con lo mejor que tiene disponible en la plantilla rojiblanca, pero en Tijuana no dio resultados. Garrido señaló que "de entrada, en la zona de generación de fútbol, Angulo y Brizuela fueron bien anulados por Kevin Balanta y Christian Rivera. Pablo Guede detectó las intenciones de Vucetich en el encuentro y rápido reorganizó a sus elementos en la mitad de la cancha para evitar que el Canelo y el Conejo impusieran superioridad en una zona del campo vital bajo ese esquema. Al no encontrar superioridad por dentro, la responsabilidad cayó en los dos futbolistas que jugaron por las bandas, pero en todo el encuentro no lograron encontrar la llave".

El análisis del periodista de Marca Claro concluyó que "también fue una realidad que en el nuevo esquema, Chivas generó pocas ocasiones. En total, fueron cinco las más claras para el cuadro tapatío. Las más claras, un disparo de Macías por el centro, después una jugada a balón parado que Mier no pudo definir. También es una realidad que Vucetich buscó variantes con el mismo esquema. Beltrán y Villalpando entraron al campo, sin que alguno de los dos tuviera un peso específico claro y determinante".