La Federación de los Estados Unidos se le adelantó una vez más a la de México y de acuerdo a un reporte conovoca a su Selección Nacional a un exvolante de las Chivas de Guadalajara y al pretendido delantero que intentó fichar Fernando Hierro en este mercado de pases al Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, para una serie de dos partidos amistosos a finales de este mes de enero, que marcarán el inicio del proceso al Mundial de Norteamérica 2026.

La información ofrecida por Hérculez Gómez y Sebastián Salazar se dio a conocer en el más reciente episodio del programa Fútbol Américas, en el que se reveló que los dos elementos de 24 años de edad se encuentran en la lista para el campamento que realizará el combinado de las barras y las estrellas este mes en Los Ángeles, que incluirá los amistosos frente Serbia en el Banc of California Stadium, el 25 de enero, y tres días después, contra Colombia en el Dignity Health Sports Park.

¿Quiénes son? Pues, se trata de los futbolistas de doble nacionalidad: Alejandro Zendejas (América) y Brandon Vázquez (FC Cincinnati), quienes serán convocados por primera vez por la Selección de Estados Unidos, en una convocatoria que se publicará de manera oficial el miércoles, para adelantarse a sus pares mexicanos, que todavía no han anunciado al nuevo cuerpo técnico que se encargará del Tri en el comienzo del proceso mundialista de 2026.

Brandon Vázquez descartó reforzar a Chivas en este Clausura 2023 (IMAGO7)

Vázquez, quien participó en el All-Star de la MLS en 2022, reconoció al periodista Charles Boehm que "es un gran logro para mí", en una nota publicada por el portal oficial MLSsoccer.com en cuanto a la oportunidad de presentarse al campamento de la USMNT y añadió que "crecer en Estados Unidos y ver a otros compañeros tener la oportunidad y prosperar dentro del equipo nacional masculino, y no poder estar allí, a veces lo comparaba, ¿sabes? Así que siempre deseé estar allí también... He querido llegar (a la selección estadounidense) durante mucho tiempo". El delantero pretendido por Guadalajara y figura actual de FC Cincinnati en la Major League Soccer (MLS) advirtió que "aún no hay conversaciones" con la Federación Mexicana (FMF) y agregó que "nadie ha llamado".

Vázquez participó en el All Star de la MLS 2022 (IMAGO7)

Alejandro Zendejas, por su parte, ha representado tanto a México como a Estados Unidos en categorías juveniles y tuvo dos apariciones con El Tri a inicios de 2022. Un representante de la Federación de Futbol de Estados Unidos confirmó que seguían el desarrollo del exChivas, por lo que pudiera sellar su regreso, pero un obstáculo serían los dos próximos partidos del América: Puebla, el 21 de enero y el 28, Mazatlán. En Coapa no están obligados a ceder al volante, ya que este campamento no forma parte del calendario de Fecha FIFA.

