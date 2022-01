Ex Chivas

"No me sentí arropado", dijo Uriel Antuna cuando fue consultado por su etapa como jugador en Chivas de Guadalajara. El ya elemento de Cruz Azul no tuvo miramientos a la hora de hablar de su antiguo club, en donde fue más reconocido por sus problemas extra cancha y de indisciplinas más que por su desempeño dentro del terreno.

Desde Cruz Azul son conscientes de lo que les espera con un futbolista que no ha terminado de explotar como en un principio se esperaba, y desde ya le han leído la 'cartilla' sobre el comportamiento que deberá tener en su estancia con La Máquina. Juan Reynoso, entrenador de los celestes, compareció ante los medios y puso el ejemplo de Alexis Peña, otro exrojiblanco que sigue en las filas del cuadro azul tras no respetar el código de ética del Rebaño.

“Nosotros tuvimos un antecedente que nos dijeron lo mismo y Dios quiera que suceda lo mismo que con Alexis Peña. Nos dijeron que era indisciplinado y salió A, B, C cosas; hablamos en la corta, como acostumbramos, y siempre fue un profesional, nunca una queja en ningún sentido en entrenamientos, ni fuera del entrenamiento y con Uriel lo mismo, hemos hablado de nuestro momento, de lo que está viviendo, del talento que tiene, de la exigencia que va a tener de nosotros hacia él, que él también nos debe de exigir”, explicó el timonel peruano.

No obstante, y a pesar de que hay muchas fichas puestas en la contratación del 'Brujo', desde Cruz Azul también han anticipado lo que sucederá en caso de que Antuna vuelva a las 'andadas' y decepcione a la institución cementera tal como lo hizo con Chivas.

“Obviamente ya se anticipó escenarios, pero por lo poco que he visto no va a pasar. Muchas veces termina perjudicando el escándalo que el hecho en sí. Seguro en distintas épocas en el futbol mexicano, los jugadores hemos sido más o menos indisciplinados y cuando trasciende es cuando viene la mala imagen. Hay jugadores que han tenido más indisciplinas, pero como han sido reservados, todos lo tenemos como serios”, refirió Reynoso.