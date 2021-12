El jugador mexicano fichó por un club de Nueva Zelanda después de que Michel Leaño no contara con el para el Clausura 2022.

"No asumen la responsabilidad de jugar en Chivas": Gael Sandoval lanzó un 'dardo' a Uriel Antuna

Gael Sandoval fue uno de los descartes de Michel Leaño para el próximo Clausura 2022. El jugador mexicano arribó a Chivas de Guadalajara en el año 2017 pero nunca se pudo afianzar a pesar de que llegó con el mote de 'estrella'. Cuatro años después, y tras una serie de cesiones con otros equipos, partirá hacia Nueva Zelanda en la aventura más "exótica" de su carrera.

A pesar de que nunca pudo consolidarse con el cuadro rojiblanco, Sandoval guarda un cariño especial hacia el club que apostó por el hace unos años, de allí se explican sus palabras en las que critica a los refuerzos que llegan a Chivas y no aprovechan las oportunidades que brinda una de las instituciones más importantes del balompié azteca.

“Si quieres jugar en ese equipo vas a tener una responsabilidad, la cual no cualquier persona la asume, solamente tienes que ser consciente de qué responsabilidad estas cargando y cuándo puedes hacer las cosas y cuándo no, porque te van a juzgar, encarar, criticar. Es solamente consciencia, les falta consciencia para saber dónde están parados y en qué equipo están, nada más”, aseguró el jugador en una entrevista con Mediotiempo.

Sus palabras hacen las veces de 'dardos' dirigidos a figuras como las de Uriel Antuna, quien recientemente pasó a Cruz Azul en un intercambio por Roberto Alvarado al no cumplir las expectativas que se levantaron con su llegada y las constantes indisciplinas. A diferencia del Brujo, Sandoval espera algún día volver y triunfar con Chivas.

“Me dieron también la opción de regresar al Tapatío, pero ya veremos en seis meses si me va bien. Se lo dije también a Ricardo ‘en seis meses, por favor, véanme, síganme viendo y van a ver que regreso de acá de Australia como campeón y me regresan a Chivas’. Ojalá que pueda suceder eso y me den una oportunidad”, recordó.