Ex Chivas: José Juan Macías está cada vez más alejado del Getafe con la salida de Michel González

La primera aventura europea de José Juan Macías no está saliendo como el delantero esparaba. El exfutbolista de Chivas de Guadalajara está teniendo cada vez menos peso en el Getafe y su futuro en España podría estar pendiendo de un hilo. En el último compromiso del cuadro 'azulón', ni siquiera fue convocado.

Tras su salida de Chivas -con pedido previo a Ricardo Peláez- y su no marcha con México a los Juegos Olímpicos por una ¿lesión? antes de dar la lista de convocados definitiva, el artillero se centró de lleno en acoplarse a su nueva escuadra a la que llegó de la mano y por pedido expreso de Míchel González, exentrenador de Pumas.

Ocho jornadas después, el exjugador del Real Madrid ya no forma parte del cuerpo técnico del Getafe y en su lugar ha llegado Quique Sánchez Flores, viejo conocido para los madrileños. Sin Michel, principal valedor de Macías, el mexicano se ha quedado 'solo' en su nuevo conjunto y además pareciera no contar para el nuevo estratega.

En el debut de Quique con el Getafe este fin de semana ante el Levante, Macías no entró ni en la convocatoria a pesar de no presentar ninguna molestia física. Esto no ha hecho más que avivar los rumores que hablan de una posible ruptura de la cesión con el equipo español y su vuelta al Rebaño con Chivas de Guadalajara.

El Getafe es el útimo clasificado en la tabla de la Primera División de España con apenas dos unidades en su haber, mientras que Macías acumula solo 197' minutos sobre el césped, siendo el tercer refuerzo de los 'azulones' con menos tiempo de juego. Con el equipo en la última posición, más un nuevo entrenador que 'ha pasado de el' en su primer compromiso, la vuelta de Macías está dejando de ser una utopía.