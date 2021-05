Los jugadores de Chivas que ya fueron vacunados contra COVID-19

Buenas noticias para los futbolistas de las Chivas de Guadalajara que se encuentran concentrados con la Selección Mexicana Sub-23 que se prepara para su gira por Marbella, España, antes de disputar los Juegos Olímpicos de Tokio y es que los seis elementos rojiblancos ya fueron vacunados contra COVID-19 con la intención de que estén más tranquilos para realizar los viajes correspondientes con el Tri.

Desde la semana anterior: José Juan Macías, Alexis Vega, Alejandro Mayorga, Gilberto Sepúlveda, Jesús Angulo, Fernando Beltrán, son los elementos del Rebaño Sagrado que trabajan bajo las órdenes del estratega Jaime Lozano para preparar sus partidos frente a Rumania, Arabia Saudita y Australia, pensando en los rivales que tendrán en Tokio dentro del Grupo A: Francia, Japón y Sudáfrica.

Por ello, los elementos rojiblancos que faltaban de recibir la inmunización contra el virus que ha puesto en jaque al mundo desde el año anterior, ya recibieorn el fármaco este martes, así lo dio a conocer la periodista Natalia León, con lo cual la dirigencia de Chivas puede estrar tranquila, hasta cierto punto, pues recibir la vacuna no es sinónimo de que ya no se pueden volver a contagiar de coronavirus.

"Este día hubo aplicación de vacunas contra la Covid-19 para los futbolistas de Juegos Olímpicos concentrados en el CAR. Los que hacían falta de aplicación (los de @Chivas por ejemplo) pues algunos ya habían recibido dosis. @FOXSportsMX", publicó la comunicadora en su cuenta oficial de Twitter.

Fernando Beltrán y su pesadilla tras el COVID

El “Nene” fue uno de los futbolistas que más problemas presentaron post-COVID, pues todavía en septiembre del año pasado Beltrán reconoció que no podía respirar con normalidad, por lo tanto le costaba terminar los partidos. En este setnido, es un buen aliciente que el mediocampista rojiblanco ya esté vacunado.

"Sigo en el proceso de recuperación y buscando mi mejor versión. Me ha costado muchísimo. Di negativo y me tocó jugar, pero este no es mi mejor futbol. Me cuesta mucho terminar los partidos, me ahogo mucho; es lo que me dejó el Covid, pero sigo tratando de recuperarme. Fueron 15 días sin hacer nada, uno tiene que recuperarse rápido. Sigo trabajando y si sigo así lo voy a recuperar lo más rápido posible”, comentó en su momento Fernando Beltrán.