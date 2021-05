Fernando Beltrán, el jugador que "separó" al DT y a la directiva de Chivas

En las últimas semanas, Fernando Beltrán ha dado más la nota por su incierto futuro que por lo hecho dentro del campo de juego con el Deportivo Guadalajara. A pesar de ser una de las máximas promesas de las Fuerzas Básicas del club, Víctor Manuel Vucetich no le otorga la continuidad y confianza que necesitan, razón por la cual se marcharía en este mercado de pases de Liga MX.

Ya han surgido varios rumores, pero en las últimas horas tuvo lugar el más fuerte: Alex Ramírez, periodista de TV Azteca, confirmó que su salida es un hecho. Necaxa oficializará su fichaje en estos días, por lo que Chivas perderá a un jugador muy importante del mediocampo. Se iría en cesión de préstamo.

Esta situación está siendo realmente incómoda dentro del mundo del Rebaño Sagrado, ya que existen diferencias en las intenciones de cada una de las partes. Según reveló la reportera Mariana Zacarías, la directiva de Ricardo Peláez y Amaury Vergara se habría "enemistado" con Víctor Manuel Vucetich, el DT del primer equipo.

Captura de Twitter @marianazac

"Tema Nene Beltrán. Al DT no le gusta. La directiva no quiere que salga. Necaxa es el más interesado desde el torneo pasado aunque no es el único. Fernando NO quiere irse de Chivas, pero también quiere jugar. Nada está cerrado aún", apuntó en su cuenta de Twitter.

La directiva es consciente del potencial de Fernando Beltrán como jugador, pero la opinión de Vucetich no cambiaría al respecto y el Nene seguiría sin ser titular. Es por eso que cederían: aceptarían su salida, pero en una cesión de préstamo. Con esto, obtendrán que el mediocampista juegue, tenga minutos y recupere confianza. Luego, regresaría a Chivaspor una nueva oportunidad.