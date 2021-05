Francotirador de Récord: lo que aleja a Néstor Araujo de Chivas

Uno de los mayores deseos de la directiva del Deportivo Guadalajara para el próximo mercado de pases es fichar a un zaguero central de jerarquía y experiencia para que le dé al primer equipo una solidez y madurez mayor. Néstor Araujo es el principal candidato: el elemento de 29 años se iría del Celta de Vigo en verano y no ve con malos ojos retornar a la Liga MX para seguir siendo tenido en cuenta para la Selección Mexicana de Gerardo Martino.

Ya te contamos todo lo que el ex-Cruz Azul podría aportarle a la defensa del Rebaño Sagrado, pero lo cierto es que su fichaje cada vez se complica más. Sumado a los conocidos problemas económicos de la institución debido a diferentes deudas que no se han pagado, el conjunto español podría poner trabas en la negociación que sacarían a Chivas de la puja por su pase.

De acuerdo a la información brindada por el Francotirador de Récord, Néstor Araujo cada vez se aleja más del Deportivo Guadalajara. "Chivas lo sondeó, pero eso NO quiere decir que estén negociándolo como refuerzo. De una vez te lo pongo: no hay con queso las quesadillas, es decir, no tienen para pagarlo", apuntó con contundencia el columinsta.

Néstor Araujo se aleja de Chivas (Getty Images)

Más adelante detalló: "La cláusula de rescisión del central tapatío en el Celta de Vigo es de 40 millones de euros. Así como lo lees. De ahí que el conjunto gallego busque venderlo, pues buscan hacerse de un buen ingreso; les costó cerca de 7 melones de los europeos y al menos quieren ingresar lo doble, costo que ningún mexicano va a pagarles".

A pesar de esto, no hay que descartar por completo el fichaje de Néstor Araujo a Chivas. Celta de Vigo pretende vender al jugador en este verano y si no le llegan ofertas bajará el precio para desprenderse de él. Además, una venta importante como la de José Juan Macías, por ejemplo, le daría al Rebaño Sagrado una buena cifra de dinero para reforzarse de cara al Apertura 2021 de Liga MX.