Sin éxito: los 18 jugadores que sonaron para Chivas en este mercado de pases de Liga MX

A pesar de que parezca irónico, este ha sido un mercado de pases muy movido para el Deportivo Guadalajara. Todavía hay tiempo de sobra para que la directiva concrete la llegada de algún refuerzo, pero Ricardo Peláez fue tajante al asegurar en las últimas horas que el primer equipo no contará con ningún fichaje. El plantel que viene entrenando bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich es el que jugará el torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

A excepción del regreso del préstamo de Jesús Godínez, El Rey Midas no cuenta con nuevas caras en su plantilla. Él quiso que esto sea de otra manera y pidió por algunos futbolistas, pero los mandamases de la institución no pudieron cumplirle sus deseos. Debido a los ya conocidos problemas económicos del club, Chivas ha tomado la dura decisión de no reforzarse de cara a esta nueva temporada e intentará pelear por el título con el mismo equipo que "fracasó" en el Guardianes 2021. Y ahora no tiene a su goleador: JJ Macías.

El Rebaño Sagrado intentó tentar a distintos elementos en esta ventana de transferencias, pero no tuvo éxito. A continuación, repasamos los nombres que fueron saliendo a la luz a lo largo de las últimas semanas. Son 18 en total.

Los "extranjeros"

Néstor Araujo, Héctor Moreno, Rodolfo Pizarro y Efraín Álvarez sonaron muy fuerte para Chivas en este mercado de pases. Queda claro que el tema económico ha jugado un papel muy importante para que el Guadalajara no pueda fichar a ninguno de ellos, ya que los 4 no veían con malos ojos jugar en la Liga MX y vestir la playera rojiblanca. Araujo por ahora continúa siendo del Celta de Vigo, Moreno fichó por Rayados, Pizarro se queda en Inter Miami y Álvarez renovó con LA Galaxy.

Efraín Álvarez renovó con LA Galaxy y quedó descartado para Chivas (Imago 7)

Párrafo aparte para Luca Martínez Dupuy, delantero de 20 años que se desempeña en Rosario Central de Argentina. Nació en San Luis Potosí, México, y varios medios aseguraron hace algunas semanas que podía ser el reemplazante de José Juan Macías. El joven, finalmente, se quedó en el Canalla.

Los "locales"

Acá tenemos mucho más material. Vladimir Moragrega fue casi confirmado como el primer refuerzo, pero horas después se supo que había sido todo una movida de su agencia que lo representa. Chivas nunca estuvo interesado por él, caso contrario al de los siguientes jugadores:

Erick Aguirre (Pachuca), Eduardo Aguirre (Santos), Santiago Muñoz (Santos), Alberto Ocejo (Santos), José de Jesús Corona (Cruz Azul), Jonathan Orozco (Tijuana), Hugo González (fichó por Juárez), Marcel Ruiz (Tijuana), Raúl López (Toluca), Jaime Gómez (fichó por Juárez), Orbelín Pineda (Cruz Azul) y Marco Fabián (Libre).

Algunos de ellos fueron pedidos exclusivamente por Víctor Manuel Vucetich, pero volvemos a la misma historia de siempre: Chivas no tenía dinero a disposición para ofrecer, algo que le complicó todas las negociaciones. Pocos clubes aceptan hoy en día a otros elementos como "forma de pago", por lo que la directiva rojiblanca no pudo cumplir con las necesidades del DT y la afición. La situación más polémica fue la de Marco Fabián, quien hubiera llegado como agente libre y no habría significado una inversión de dinero importante.

