Gudiño felicita a Iker Casillas en su cumpleaños e Higuera se atraviesa para presumir un regalo del español

Raúl Gudiño, portero suplente de las Chivas de Guadalajara, reapareció este miércoles en sus redes sociales tras la polémica victoria del martes en la eLiga MX para felicitar a su ex compañero en el club portugués Porto y legendario guardameta español: Iker Casillas, quien se encuentra de cumpleaños (39). Pero el ex directivo rojiblanco José Luis Higuera se atravesó en la celebración para presumir de un regalo que recibió del ex Real Madrid.

El Rebaño Sagrado, representado por Gudiño, Dieter Villalpando y Fernando Beltrán, se estrenó en la competición virtual el 11 de abril con un empate 5-5 con FC Juárez, tres días después sufrió un duro revés 7-1 ante Pachuca, el 19 de ese mes igualó 0-0 con Toluca y al día siguiente cayó 2-0 ante Atlético de San Luis. El 25 de abril logró su primer triunfo al golear 4-0 a Tigres UANL, cuatro días más tarde venció 4-1 a Cruz Azul y el 3 de mayo superó 2-0 a Tijuana. Tres días después pactó 1-1 con León, repitió 1-1 con Atlas en el e-Clásico Tapatío, luego 2-2 con Monterrey y el domingo se impuso 2-0 sobre Querétaro en la pasada fecha de esta innovadora edición de la eLiga MX.

Gudiño fue compañero de Casillas en el Porto

Gudiño, quien el martes remontó al final para superar 4-3 a César Huerta y Monarcas Morelia en un duelo que terminó con mucha polémica y que se repetirá el jueves, publicó en su cuenta oficial en Twitter su mensaje de "Feliz cumpleaños Iker Casillas. Te mando un fuerte abrazo crack, sabes que se te admira y se te quiere. Que sean más llenos de éxitos y salud. Abrazo LEYENDA", para festejar el onomástico número 39 del ex arquero merengue.

Feliz cumpleaños �� @IkerCasillas Te mando un fuerte abrazo crack sabes que se te admira y se te quiere !!! Que sean más llenos de éxitos y salud ����... Abrazo LEYENDA ���� — Raúl Gudiño (@RaulGudino1) May 20, 2020

La publicación del portero suplente rojiblanco fue seguido del mensaje que envió el ex CEO de Chivas, José Luis Higuera, quien se atravesó para presumir su regalo en una foto que adjuntó al referir que "felicidades Iker Casillas que vengan muchos más. Gracias por el detalle en su momento".

Las redes sociales se han convertido en estos días de aislamiento voluntario, en una vía de escape y distracción para los aficionados al futbol durante esta cuarentena que desde el lunes 20 de abril es obligatoria en Jalisco, debido a la pandemia mundial que ha ocasionado una alerta sanitaria en la nación por el coronavirus o Covid-19 y así se han aprovechado para entretener a los tapatíos.

Felicidades @IkerCasillas que vengan muchos mas. Gracias por el detalle en su momento. pic.twitter.com/BlqzN8Uymm — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) May 20, 2020