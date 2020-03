José Luis Higuera destruyó a Angélica Fuentes, la exesposa de Jorge Vergara, por sus manejos en Chivas

En su paso picante por los estudios de ESPN este lunes por la noche, José Luis Higuera no solamente se cruzó en vivo al aire con Francisco Gabriel De Anda, sino que también disparó contra Angélica Fuentes, quien lo acusó de dejar quebrado a Chivas.

Acerca de ciertos manejos dudosos que también tuvo la empresaria en Guadalajara, el ex-CEO expresó en Fútbol Picante: “Sería muy interesante que la trajeras a la mesa y me dijera todo de frente. Es muy interesante que lo diga delante de alguien que le pueda responder. Te puedo decir que es totalmente falso, desatinado”.

Durísimo: De Anda explicó en vivo por qué se fue de #Guadalajara en tan poco tiempo y se cruzó con @JLHB33 en el piso de @ESPNmx ���� https://t.co/ezes6q68mx — Chivas Pasión (@ChivasPasioncom) March 3, 2020

Higuera reveló que a él lo fueron a buscar Jorge Vergara y compañía porque el Rebaño Sagrado ya estaba en crisis: “Hablando en términos reales yo no hubiera llegado nunca al Grupo si no hubiera habido una gestión como la que ella menciona. Si no hubiera habido un fraude de siete mil millones... No hubiera llegado por ninguna situación en la que se va destituida”.

“Es público lo que pasó, hay demandas abiertas. El fraude de siete mil millones es una realidad y prácticamente yo entro a meses de su destitución, hay análisis de años complicados de la institución”, completó JLH.

Fuentes es la exesposa del fallecido Vergara, expropietario de la institución rojiblanca, aunque se separó de él mediados de 2015 y a fines de ese año se marchó de la entidad tapatía en medio de varios escándalos y de graves acusaciones contra su persona.

Este fue un capítulo más de una historia de fuego cruzado que lamentablemente continuará...

Cuando Higuera se refirió a los adeudos del Rebaño: