Hiram Mier confiesa estar cerca de su mejor momento deportivo con Chivas de Guadalajara

Un buen presente es el que está viviendo el defensa de las Chivas de Guadalajara, Hiram Mier, en la cual es considerado como una de las buenas piezas deportivas que tiene la plantilla rojiblanco y que ha ido demostrando dentro del campo de juego.

El zaguero conversó durante este miércoles de manera exclusiva con Chivas TV en las instalaciones del club en Verde Valle, en la cual se mostró orgulloso de poder portar el gafete de capitán en el último encuentro del campeonato, pese a que el resultado no fue el esperado.

“La verdad es que estoy muy bien, pude portar el gafete en el encuentro contra Cruz Azul por la ausencia de Molina. Somos varios los que tenemos experiencia y un poco más de años con experiencia en el futbol, y tratamos de hablar, de platicar y agrupar bien, dar ordenes dentro del campo para el bien del equipo”.

���� Soñar es de gratis mi Pollo, pero pelear en la cancha es otra cosa ���� @Chivas debe ponerle más ������ https://t.co/ri5trkrmUK — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) October 28, 2020

En esa misma línea, el defensor agregó “Trato de aconsejar mucho al Tiba Sepúlveda con la experiencia que tengo y lo que he vivido. Yo trato de mejor, me falta mucho por mejorar ya que nunca terminar de aprender. Tenemos un grupo muy sano, donde todos opinamos, todos hablamos y es muy importante para potencializar el equipo”.

No obstante, el zaguero fue consultado por el buen nivel que está pasando con la playera rojiblanco en donde se destaca su presencia dentro del club, incluso también como uno de los mejores defensas del campeonato.

“Siempre estoy tratando de mantenerme al 100%, trabajo siempre antes y después de entrenar. Me cuido mucho con la alimentación en casa y acá en Chivas tenemos un excelente equipo de trabajo. Individualmente, me siento muy bien, si no es mi mejor momento está cerca, tengo todos los minutos jugados en este torneo, quiero seguir así y en la semana lucho por mi puesto”.