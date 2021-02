La crítica de Jaime Lozano para Alexis Vega por desistir de ir al microciclo con la Selección de México Sub-23

Jaime Lozano, entrenador de la selección mexicana de la categoría Sub-23 u Olímpico, envió este viernes una fuerte crítica en contra de la decisión que asumió el delantero de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, tras desistir de una posible convocatoria al microciclo que cumplirán este mes de febrero como preparación al venidero Preolímpico de la Concacaf, clasificatorio al torneo de futbol en los reprogramados Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Luego de postergarse un año, por motivos de la pandemia del coronavirus o Covid-19, el certamen eliminatorio de la Concacaf se llevará a cabo del 18 al 30 de marzo de 2021 en la capital jalisciense. Los encuentros tendrán lugar en dos estadios: Jalisco (Atlas) y Akron (Chivas). Falta cada vez menos, por lo que el timonel ya se encuentra ultimando detalles de su convocatoria y reiteró que el Rebaño Sagrado sería el principal perjudicado en su listado inicial en el que cuenta con nueve elementos rojiblancos.

"Jimmy" Lozano, como se conoce al ex mediocampista formado en la cantera de los Pumas de la UNAM y actual timonel nacional, reconoció en una entrevista exclusiva con la cadena Fox Sports que "al jugador en México se le da poca posibilidad de tener minutos, ahora también es un tema del jugador, que tenga que aprovechar las oportunidades cuando se le dan. Pero me parece que también en Estados Unidos como se van dando los deportes, no solamente el futbol, sino que van creciendo, van haciendo su carrera, van ascendiendo y se les da todas las facilidades en este momento para salir al extranjero, en México es mucho más difícil, el jugador es carísimo en México, también no es tan fácil que un equipo apueste por pagar tanto por un jugador que empieza a sobresalir y el punto más importante que veo al momento es eso, que hay todas las facilidades para el jugador en Estados Unidos para que pueda salir y en México es un poquito más complicado y sobre todo, por lo económico, no por otra cosa".

El estratega del Tri Olímpico, durante su intervención, agregó que "después, ¿qué me preocupa? La veradad, es que como preocuparme, nada. Me preguntaba (Gerardo) Torrado el otro día: ¿qué necesitas? (respondió:) Jugadores y tiempo para entrenar y es lo que estamos buscando, lo que necesito es eso y le estoy agradecido a él y a todos". Argumentó que "todos los equipos están haciendo un gran esfuerzo, todos los equipos están buscando también los tiempos, algunos van a llegar con ocho días, otros con más a México para buscar prepararse para este Preolímpico y nosotros hemos estado analizando a cada uno de los rivales, cada que tiene concentración, cada que tiene un partido tratamos de ver lo que hacen, lo que dejan de hacer, al igual que están haciendo con nosotros. Entonces, creo que en la medida que podamos conjuntar al equipo y no depender de uno o de dos, nada más, seremos un equipo muy fuerte y que podremos exponer un gran futbol en Guadalajara".

Lozano, tras ser consultado por el caso específico de Alexis Vega, le envió un dardo de crítica directo al revelar que "sí, ya hablé con Alexis (Vega), intercambiamos puntos de vista. Le hice saber mi sentir y aquí tenemos a Beto (Alberto García Aspe) que dio todo por la selección y son los jugadores que necesita México: alguien que no estén pensando si me voy a lastimar o no. Sabemos que es parte de y le ha pasado dos veces -lamentablemente- a él, pero necesitamos jugadores enfocados en poner el nombre de la selección lo más alto posible. Ya platiqué con él, obviamente, necesitamos que se aclare un poquito de la cabeza, que dé todo en Chivas pero también sabemos que la selección le puede dar muchísimo a él y él a la selección. Con él está todo hablado, estamos bien y está bien, porque lo vi en el último partido y para mi fue de los mejores".

