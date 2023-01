Hay futbolistas que se vuelven emblemáticos y hasta leyendas de algunas instituciones gracias a su entrega, origen, conexión con la afición y sobre todo por su calidad futbolística, por lo que en Chivas no cualquiera puede conseguir esa hazaña como lo hizo Carlos Salcido; sin embargo, el exfutbolista recordó la ocasión en que Jorge Vergara le cerró las puertas del Rebaño.

El apodado Choco tiene una peculiar historia en el balompié debido a que empezó a jugar a la edad de 19 años, sin proceso formativo; sin embargo, su calidad le permitió llegar hasta Primera División, Selección Nacional y hasta el futbol extranjero.

Durante su aventura por el Fulham de Inglaterra, Salcido vivió una situación complicada cuando un grupo de ladrones ingresó a su casa, por lo que decidió de inmediato terminar su aventura por Europa para regresar a México, buscando la oportunidad de regresar al Guadalajara, pero la respuesta del propietario del club no fue la esperada.

“18 de diciembre, se meten a mi casa, nos roban todo. Mi familia, mis hijos estaban ahí. Fe muy difícil, muy pesado. Mi señora se regresa a Guadalajara, me quedo solo allá. La Premier no para, entonces no tienes tiempo de buscar otra casa (…) Tomé el teléfono y le hablé directo a Jorge Vergara y le dije: ‘me pasó esto. ¿Hay posibilidad de regresar a Chivas, mi familia está en Guadalajara?

“Él tenía un proyecto en ese momento que era Van’t Schip, un proyecto con jóvenes, del futbol holandés. Me dijo: ‘Sabes qué, no encajas’. Me decía que estaba grande, iba a cumplir 30 años”, recordó el medallista olímpico en Londres 2012 en entrevista con Toño de Valdés.

Salcido regresó años después a la institución rojiblanca para cumplir con su último pendiente como jugador profesional, que era ser campeón con el Guadalajara, mismo que cumplió en el Clausura 2017 de la mano de Matías Almeyda.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!