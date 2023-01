Los duelos entre Chivas y América siempre son extremadamente pasionales, dentro y fuera del terreno de juego, ya que este duelo marca el choque de los dos clubes más importantes e histórico de todo el futbol mexicano; sin embargo, tras el Clásico Nacional del Apertura 2008, el portero azulcrema, Guillermo Ochoa, le hizo una peculiar petición a Omar Arellano, exdelantero del Rebaño.

La Pina fue un atacante que deslumbró en el futbol mexicano y encontró su mejor versión futbolística en el Guadalajara, principalmente tras la salida de Omar Bravo rumbo a España, por lo que el atacante proveniente del Pachuca se convirtió en un líder para la ofensiva rojiblanca, brillando en ese Clásico Nacional al destaparse con dos goles.

“Veníamos de jugar contra River Plate, la Ida de 2-1. Lo eliminamos después. Me acuerdo unas palabras de Néstor de la Torre, estábamos en la cancha, reconoces, ves el ambiente y me dijo: ‘Estos partidos son los más bonitos, son en los que uno tiene que levantar la mano’, algo así me dijo. Yo le dije: ‘voy a meter gol, lo presiento’. Y metí dos.

“De hecho Memo Ochoa, la semana siguiente fui a Selección y me dice: ‘Omar, no me metas esos goles, cabrón. Esos no se valen”, recordó entre risas en entrevista con Ramón Morales para su canal de YouTube.

El descalabro sufrido en casa frente al Toluca deberá quedar atrás rápidamente en el conjunto tapatío, quien deberá comenzar a preparar su siguiente compromiso mismo que será en Ciudad Juárez contra los Bravos, duelo que se disputará el próximo sábado 28 de enero en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

