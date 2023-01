La rivalidad que existe entre Chivas y América es la más importante del futbol mexicano, por lo que cuando se genera una transacción entre ambas instituciones suele ser motivo de polémica, en donde uno de los pasajes más recordados es el de la venta de Joel Sánchez del Rebaño a las Águilas, quien vivió días difíciles a su llegada al Nido en 1998.

“Tenía varios cuates ahí como Duilio Davino, Pável Pardo, con Cuauhtémoc Blanco con quien ya habíamos compartido muchísimosaños en Selección, Germán Villa. Ellos se me quedaban viendo raro, era un apestado en su vestidor. Yo estaba buscando un rinconcito para no verles la cara. A los dos o tres días ya estaba bien integrado, tuve esa virtud y aceptación”, recordó el exdefensor en palabras con David Medrano.

El Tiburón reveló que su salida del Guadalajara se suscitó para sanear las finanzas de la directiva; sin embargo, él fue el que tomó la decisión de partir rumbo a Coapa por el desafío que era mantenerse en uno de los clubes más importantes del país.

“La gente me pregunta que si me había ido por dinero, pero la verdad es que gané más en Chivas. Esa decisión la tomé por mí, porque el licenciado Martínez Garza, me dio la opción porque había ciertas cuentas pendientes con Televisa. ‘No te quiero vender, pero necesito sanear las finanzas. Está Toluca, Tigres o América’. Rapídito dije que América.

“El licenciado (Martínez Garza) medio saneó finanzas y me dijo que se había arrepentido de venderme. Él me trajo (a Chivas) otros dos años”, recordó Sánchez.

¿Para el Tiburón quién es más grande, Chivas o América?

“Chivas es un equipo muy querible, que cae bien, que es bien recibido en todos lados. Sí noto una gran diferencia. De grandeza, siento que es mucho más Chivas y a parte en afición, gana por un porcentaje importante. Sí (es más grande Chivas), en cuanto a presión, estrés y lo que me digas”, aseguró el canterano del Guadalajara.

