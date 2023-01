Hay jugadores que desde que debutan logran generar una conexión particular con la afición y poco a poco se van ganando el cariño de la gente hasta convertirse en ídolos y el ejemplo perfecto de un elemento actual de Chivas se presenta en la figura de Fernando Beltrán, quien es uno de los elementos más ovacionados por los seguidores rojiblancos, pero ¿sabes de dónde proviene el apodo del Nene?

El mediocampista que comenzó su carrera en el Apertura 2017, es decir, unas semanas después de que el Guadalajara consiguiera el título de Liga con Matías Almeyda, fue ganándose paulatinamente un lugar en el primer equipo hasta convertirse en un inamovible en el once estelar del Rebaño.

Sin embargo, Fernando Beltrán explicó el origen de su apodo del “Nene”, mismo que se lo puso su compañero Edson Torres durante su estadía en fuerzas básicas, mismo que fue acompañando al actual jugador del chiverío hasta ahora.

“Nene viene siendo, más o menos desde que llegué a Chivas, yo creo desde los 16 años. Me dicen el Nene, porque Edson Torres me lo puso en ese entonces, era un compañero mío en fuerzas básicas y lo que me decían era que era el nene consentido de los profes. Tuve más apodos, pero ese se quedó más porque por mi estatura, mi forma, lo que demuestro todos los días, el disfrutar e ir a los entrenamientos y sentirme como un niño se vio reflejado en eso”, reveló el 20 rojiblanco en Chivas Tv.

¿Cuándo jugará Chivas contra FC Juárez?

El descalabro sufrido en casa frente al Toluca deberá quedar atrás rápidamente en el conjunto tapatío, quien deberá comenzar a preparar su siguiente compromiso mismo que será en Ciudad Juárez contra los Bravos, duelo que se disputará el próximo sábado 28 de enero en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!