Se dice que el camino al éxito está lleno de fracasos, por lo que muchos futbolistas no logran superar ciertas adversidades y prefieren seguir su camino en otro equipo, tal es el caso de Fernando Beltrán en Chivas, quien ante la mala racha que vivió en el que estaba borrado, el mediocampista había pedido salir del Rebaño, pero hubo alguien que se lo impidió.

El Nene es uno de los jugadores más carismáticos y queridos por parte de la afición rojiblanca; sin embargo, durante la gestión de Víctor Manuel Vucetich en el Guadalajara, la participación del canterano fue esporádica, siendo relegado a la suplencia e inclusive pocas veces tenía actividad.

Ante tal situación, Beltrán reveló que solicitó a la directiva el abandonar al chiverío; sin embargo, Amaury Vergara no lo permitió y lo convenció de mantenerse como rojiblanco, por lo que el jugador del Rebaño se enamoró nuevamente de la institución y ahora sueña con ser rojiblanco toda su carrera.

“Ahora lo único que quiero es ser campeón con Chivas. Yo en un momento pedí salir, por lo mismo de que no jugaba, pero todo eso se lo debo a Amaury. Si sigo aquí es por Amaury.

“En lugar de primero sacarme ese lado futbolístico que tengo, primero se enfocaron en estar bien en el modo personal, en que fuera en ese momento feliz y que después de ahí, todo lo demás iba a venir. Todo se lo debo a Amaury, cada que lo veo se lo agradezco, porque hoy no me veo en otro lado. Antes se podría decir que sí, por mi coraje, por mi rabia y todo eso que quería demostrar, pero hoy no me veo en otro lado. Quiero ser jugador de Chivas toda la vida”, reveló el Nene en Chivas Tv.

