La pretemporada y las novedades del Futbol de Estufa no paran para las Chivas de Guadalajara. Es que en Verde Valle ni se habla de tomar un respiro, luego de lo que fue el frustrante rendimiento del elenco principal varonil que abandonó Víctor Manuel Vucetich y que terminó dirigiendo Marcelo Míchel Leaño, en el Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX.

+ TODOS LOS MOVIMIENTOS RUMBO AL CLAUSURA +

En base con el ritmo de trabajo al que ha apuntado el rojiblanco, la directiva pudo confirmar un nuevo encuentro de exhibición para que el estratega siga ajustando engranajes. Atrás quedó el 8 a 0 sobre Colima. Ahora, el foco se centra en Mineros de Zacatecas de la Liga de Expansión, el próximo miércoles 22 de diciembre.

Chicote Calderón confesó cómo se inició su relación con Chivas

El presente de Cristian Chicote Calderón con las Chivas no es el mejor. De hecho, todavía no está claro si continuará en el Rebaño en el 2022. Pero él mismo se encargó de contar que su relación con el Club Deportivo Guadalajara tampoco se dio de una manera ideal. Así lo reveló en una plática que mantuvo con Jesús Angulo en el podcast "Hablando Claro". "Llegué a Verde Valle para hacer las pruebas, tenía como unos 12, 13 años, los profes decían que veían cosas buenas de mí y ya cuando dieron la lista no estaba y me dijeron que por chaparro, que estaba muy chaparro. Me hubiera gustado entonces quedarme, pero pues ya hoy son otros tiempos y que mejor que estar viviendo el sueño".

Rodolfo Pizarro la obsesión de Chivas, pero...

Rodolfo Pizarro sigue siendo el hombre con el que las Chivas de Guadalajara quieren contar para el Torneo Grita México C22 de la Liga MX. El problema es que su salario no sería para nada accesible. Conforme a un reporte de la señal internacional ESPN, el centrocampista percibe cerca de los tres millones de dólares anuales. Hasta que el protagonista no ceda, será difícil que vuelva a vestir de rojiblanco.

¿Cuándo juega Chivas vs. Mineros de Zacatecas?

Las Chivas de Guadalajara de Marcelo Míchel Leaño continúan trabajando en su preparación en la pretemporada previa al Torneo Grita México C22 de la Liga MX. Por eso el próximo miércoles 22 de diciembre en Verde Velle a las 17:00 horas, se vuelven a poner a prueba frente a los Mineros de Zacatecas de la Liga de Expansión MX.