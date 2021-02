Celeste Espino habló de su debut en el arco de Chivas Femenil en Pachuca

Celeste Espino, portera juvenil de las Chivas de Guadalajara Femenil, ofreció todo los detalles este viernes sobre su debut como titular en el arco rojiblanco, durante la derrota 1-0 ante el club Pachuca en el Estadio Hidalgo, un partido en el marco de la cuarta jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX Femenil y en la que fue cómplice en el gol que dio la victoria a las Tuzas en los últimos minutos.

La espigada guardameta de la versión Femenil del Club Deportivo Guadalajara aprovechó la ausencia de la titular inamovible Blanca Félix por su inesperado contagio reportado de coronavirus o Covid-19 y que la mantiene aislada bajo la supervisión del cuerpo médico rojiblanco, por lo que tuvo la oportunidad de oro de poder estrenarse como titular, luego de dos apariciones como suplente en el pasado Torneo Apertura Guard1anes 2020.

Espino, de apenas 17 años de edad, reconoció en una entrevista exclusiva con Chivas TV que "Gracias a Dios se me dio la oportunidad de jugar un partido completo y para mi es una felicidad enorme, un honor y un privilegio compartir cancha con increibles personas y me siento muy feliz y afortunada de poder defender el arco de las Chivas". En cuanto al partido, afirmó que "me siento muy feliz de mi actuación y muy orgullosa, pues de la actuación de mis compañeras, que eso también fue un factor muy importante en mi desempeño".

Espino debutó como titular tras dos experiencias previas como suplente (Liga MX Femenil)

La espigada guardameta de 1.76 metros de estatura analizó ese duelo y aseveró que "contra Pachuca fue el inicio, saber qué se siente entrar a la cancha como titular. Una nueva experiencia para mi, que fue muy gratificante y muy especial, pero también tengo el compromiso de jugar muy bien y dar lo máximo de mi en este siguiente encuentro y creo que esa semana fue muy especial, porque si siempre doy el máximo de mi, esa semana di el doble. Eso fue indispensable para que me sintiera segura y preparada antes del encuentro".

Espino, quien contó con el apoyo de su entrenador Edgar Mejía tras ser cómplice en la jugada del gol de Pachuca en el Estadio Hidalgo a minutos del final, reiteró que "el equipo jugó muy bien, estuvimos muy bien atrás, nos defendimos correctamente y se vio toda la garrra y la pasión que tenemos al defender el escudo y en general vamos muy bien, en el siguiente partido lo haremos mucho mejor".

